Kayıt
10:15 08 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Abdullah Kiğılı: AK Parti ile ülkemiz 50 yıl ileriye gitti

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 1035
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104131/42/1041314289_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_dd856ed5373854303055fa47569080ba.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102081043754424-abdullah-kigili-ak-parti-ile-ulkemiz-50-yil-ileriye-gitti/

    İş adamı Abdullah Kiğılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin ikinci büyük hamlesine imza attığını belirterek "AK Parti ile ülkemiz 50 yıl ileriye gitti" dedi. Erdoğan'ın yüksek faizle ilgili açıklamalarını da değerlendiren Kiğılı, "Yüksek faiz kan emici bir şey. Allah kimseyi yüksek faizin ağına düşürmesin" ifadesini kullandı.

    İş adamı Abdullah Kiğılı, gündemde yer alan konular ve kendisi hakkında merak edilenlere ilişkin olarak Sabah yazarı Tuba Kalçık'a değerlendirmelere bulundu.

    Kiğılı, Kalçık'ın "Rahmetli Turgut Özal ile yakın dostluğunuz da vardı" şeklindeki hatırlatması üzerine "Malatya'dan tanıyorum. Annesini, babasını da tanırdım. Hatta ilk eşi Ayhan Hanım mahalleden arkadaşımdı. Özal, Türkiye'nin önünü açan liderdir" dedi. Kiğılı, şunları söyledi:

    • "Ülkemizin ilk büyük büyümesini yaptı. Erdoğan da Türkiye'nin ikinci büyük hamlesine imza attı. AK Parti ile ülkemiz 50 yıl ileriye gitti. Erdoğan Beyoğlu İlçe Başkanı'yken ben ANAP'ın il başkan yardımcılığını yapıyordum. O zamandan beri tanıyorum; ahde vefası çok olan bir lider."

    'Yüksek faiz ekonominin kanını emiyor'

    Kiğılı, "Sıfırdan bugünlere gelmiş bir iş adamısınız. Nasıl başardınız bunu?" sorusu üzerine de şunları kaydetti:

    • "Öncellikle Allah'ın yardımıyla oldu. Çok da çalıştım. Kapalıçarşı'da çığırtkanlık yaparak başladım çalışmaya. Sokaktan geldim. Bugün 77 yaşındayım ve hâlâ işimin başındayım. Küçük yaşlarda sektöre girdim. Ama daha 32 yaşındayken bana 'Baba' diye hitap ederlerdi.
    • İnsanlar güvenirdi bana. Birleşmiş Markalar Derneği'ni kurdum. Mesela 2001 ekonomik krizini en az zararla atlamak için tüm sektörü bir araya getirdim. Ekonomi bitik vaziyetteydi. Faizler almış başını gitmişti. Anayasa kitapçığı fırlatıldığı için değil, yüksek faiz batırmıştı ekonomiyi."

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yüksek faize karşıyım" şeklindeki açıklamaları hatırlatılan Kiğılı, "Cumhurbaşkanımız sonuna kadar haklı. Yüksek faiz kan emici bir şey. Allah kimseyi yüksek faizin ağına düşürmesin" dedi.

    'Erdoğan çok iyi kıyafet kombini yapıyor'

    Sohbetin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giyim tarzı hakkındaki görüşleri de sorulan Kiğılı, "Tarzını çok beğeniyorum. Özellikle son günlerde giydiği takım elbiseler, modayı yakından takip ettiğini de gösteriyor. Kravat seçimleri de çok zevkli. Kombini de çok iyi yapıyor. Çizgili takımları taşımak zordur. Ama Erdoğan çok iyi taşıyor. Uzun boylu ve fit oluşu da tabii etken buna" ifadesini kullandı.

    'Pandemi sonrası Türkiye'yi ekonomik olarak kimse tutamaz'

    Kiğılı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın zor bir dönemden geçtiğini söyledi. Buna rağmen giyim sektörünün Avrupa'dan iyi durumda olduğunu vurgulayan Kiğılı, şöyle konuştu:

    • "Giyimde sırasıyla İtalya, Fransaİngiltere ve İspanya gelir. Şimdi çoğu firma iflas bayrağını çekti. Türkiye'deki hasar Avrupa'dan daha az. Pandemi sonrası Türkiye'yi ekonomik olarak kimse tutamaz. Ülkemizin önü çok açılacak. 51 ülkede 48 mağazam, 117 satış noktası var. İtalya'da Mart'ta üç mağaza açacağım. Ben her zaman böyle süreçleri fırsata çeviririm."
    Etiketler:
    Koronavirüs, Ekonomi, Moda, Abdullah Kiğılı, ilerleme, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, AK Parti
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    1980 senesinden bu yana topladığı amblemlerle ilginç bir koleksiyona imza atan Şahin, ayrıca topladığı ampullerle de dikkat çekiyor.
    Amblem ve far koleksiyonu: 900'e yakın araçtan topladı
    Karikatür
    Biden, Trump'ın 'yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
    İl-114-300
    İl-114-300 yolcu uçağı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet