Habertürk yazarı Par: Kulislerde dolaşan iddiaya göre muhalefet yeni anayasa önerisine kısmi destek verecek

Habertürk yazarı Kübra Par, yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili olarak "Siyaset kulislerinde şöyle bir iddia dolaşıyor; muhalefet yeni anayasa önerisine kısmi bir destek vererek referandum için gerekli 360 sayısının toplanmasını sağlayacak ve Erdoğan’ın sandıkta yenilmesinin önünü açacak" dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par, 'Muhalefet böyle bir risk alır mı?' başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası başlayan yeni anayasa konusuyla ilgili olarak bazı kulis bilgileri aktardı.

"Siyaset kulislerinde şöyle bir iddia dolaşıyor; muhalefet yeni anayasa önerisine kısmi bir destek vererek referandum için gerekli 360 sayısının toplanmasını sağlayacak ve Erdoğan’ın sandıkta yenilmesinin önünü açacak" diyen Par, şöyle devam etti: