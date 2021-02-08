Bilim Kurulu üyesi: Herkes aşılanmadığı müddetçe maskenizi çıkartma şansınız yok

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, mutasyon geçiren koronavirüs, aşı ve önlemlere yönelik açıklamalarda bulundu.

"Türkiye’de 30-40 binli rakamları görmüştük kasım ortalarında, o döneme göre karşılaştırdığımızda bir kontrolden söz edebiliriz" diyen Prof. Dr. Yavuz, şöyle devam etti:

"Şu an 7-8 bin gibi bir vaka bandındayız, açıkçası 5 binlere düşmüşken buralara gelmek bizi biraz kaygılandırıyor. Kaygılanmamızın nedeni sadece rakamlara bakarak değil, biliyorsunuz bir de bumeselesi var. Özellikle varyant 1 dediğimiz bulaşıcılık özelliği yüksek olan hatta hastalandırdığı kişilerde de ölüm oranının daha yüksek olduğuna dair güçlü kanıtlar çıkan varyant bizleri kaygılandırıyor. Çünkü eğer bu varyant yüzünden bu iş artıyorsa önümüzdeki süreçte mevcut önlemlerle bu varyantı kontrol altına almamız pek mümkün olamıyor. O nedenle mevcut önlemleri gevşetmemeyi öneriyoruz herkese."

Türkiye'de aşılama sürecinin olumlu şekilde seyrettiğini belirten Prof. Dr. Yavuz, "Şu ana kadar 2.5 milyon aşı yapıldı, ciddi bir istenmeyen etkisinin olmadığını görmüş olduk. Aşının neden olduğu herhangi bir ölüm yok şu ana kadar. Aşının virüse karşı korunması için her iki dozunun yapılmış olması gerekiyor. Yapıldıktan sonra en az 15 gün geçmesi gerekiyor. Aşı özellikle sizi ağır hastalığa karşı koruyor, hastaneye yatmanızı engelliyor ama virüsü alıp boğazınızdan saçmanıza engel olamıyor. Sizin çevrenizde herkes aşılanmadığı müddetçe maskenizi çıkartma şansınız yok. Bütün toplum aşılanmamışsa kimse maskesini çıkaramaz" ifadelerini kullandı.