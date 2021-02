Araştırmacı - yazar Mustafa Şen: Boğaziçi'ndeyken İslami camiayı deşifre etmemi istediler

Araştırmacı - yazar Mustafa Şen, Habertürk TV'de yayınlanan 'Enine Boyuna' programında Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestoları değerlendirdi.

Kendisinin de Boğaziçili olduğunu belirten Şen, "Melih Bey hem orada master-doktora yapmış, hem de bir dönem hocalık da yapmış. Ben Boğaziçi'ne girdiğimde Boğaziçi'nde hiç okumamış biri rektördü. Ergün Toğrol. Lisansı İTÜ'dendi, öyle hatırlıyorum" dedi.

Sözlerinin devamında "Boğaziçi'nin demokratik geleneğinden bahsedeyim" ifadesini kullanan Şen, "Bana 10 tane İslamcı sayın. Muhafazakarlık kapsamına sokacağınız 10 kişiyi sayın bana. Yok. Anadolu'nun her tarafından öğrenci alan, her kültürden her görüşe sahip öğrencinin bulunduğu bir yerde neden İslamcı yok? Çünkü orası bir getto" görüşünü dile getirdi.

Şen, kendi dönemiyle ilgili olarak da şunları söyledi:

"İki tane lisans dönemi, hazırlık dönemi, doktora. Doktoramı birkaç defa gittim. Çünkü birkaç farklı sebepten atıldım. İlk atılma sebebim şudur; Hocam bana dedi ki; 'Seni bu programdan attıracağım.' Odasına çağırdı. 'Neden hocam?' dedim, ben atılacak bir şey yapmadıktan sonra... 'Arkadaşlarımla da konuşacağım, seni bu programdan attıracağım. Biz seninle böyle mi yapacaktık?' dedi.

Kastettiği şu; İslami camiayı deşifre edeceğim. Yani ispiyonculuk yapmam isteniyor benden açıkça, söylenmeden. Yaparsan devam edersin, yapamazsan gidersin. Ve atıldım."

Şen, gazeteci Cem Küçük'ün "Hocanız kimdi?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

