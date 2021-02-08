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    Nedim Şener: Biden darbeyi biliyordu

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Hürriyet yazarı Nedim Şener, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak bir köşe yazısı kaleme aldı. Şener, şu an ABD Başkanlığı görevinde bulunan Joe Biden'ın o dönem darbe girişiminden haberdar olduğunu ileri sürdü.

    Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, 'ABD FETÖ elebaşını konuşur diye iade etmiyor' başlığıyla yayımlanan yazısında ilk olarak 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin üzerinden 4.5 yıl geçtiğini ve ABD'nin rolünün yine tartışma konusu olduğunu söyledi. 

    'Yine' demesinin gerekçesini, "Konuya biraz ilgisi olanlar 15 Temmuz’un FETÖ eliyle gerçekleştirilen bir ABD darbe girişimi olduğunu biliyorlar" diye açıklayan Şener, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir televizyon kanalında, '15 Temmuz’u FETÖ mü yaptı?' sözünün, 15 Temmuz’a 'tiyatro', 'kontrollü darbe' diyen CHP’liler ve yandaşları ile özellikle FETÖ’cü sosyal medya hesapları tarafından dakikalar içerisinde hızlı bir şekilde paylaşılması, konunun bir kez daha gündeme gelmesini sağladı" ifadesini kullandı.

    Şener, şöyle devam etti:

    • "Aslında Soylu’nun söylediği açıktı; FETÖ’nün darbe girişiminin arkasındaki ABD’yi işaret ediyordu. Ertesi gün, Soylu’nun konu hakkındaki sözleri daha açık bir şekilde Hürriyet’te yayınlandı. Aynı gün Reuters Haber Ajansı çevirisini yapıp servis etti.
    • Saatler sonra da Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, iddiaları reddetti ve şu açıklamayı yaptı: 'Açıkça ifade etmek gerekirse, ABD’nin, 2016’da Türkiye’de gerçekleşen darbe girişimine hiçbir dahli olmamıştır. ABD bu girişimi derhal kınamıştır. Aksi yöndeki iddialar yanlıştır ve Türkiye’nin NATO müttefiki ve ABD’nin stratejik ortağı olmasıyla bağdaşmamaktadır.'"

    15 Temmuz darbe girişiminden haberdar olan üç grubun bulunduğunu ileri süren Şener, şunları kaydetti:

    • "Birincisi 25 Aralık 2015’ten itibaren Ankara’da darbe toplantılarını organize eden FETÖ’nün Genelkurmay imamı Adil Öksüz ile 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde beraber hareket ettiği 'mahrem imamlar' ve FETÖ elebaşı Gülen. İkincisi, o toplantılara katılan TSK içindeki FETÖ’cü darbeci askerler, üçüncüsü de şimdiki ABD Başkanı Joe Biden.
    • 'Hiç de inandırıcı değil' dediklerini duyar gibiyim. FETÖ’cülerin ByLock kayıtları olmasa ben de aynısını düşünürdüm. Ama Biden’ın Türkiye’de bir darbe hazırlığından 2016 yılı Ocak ayında haberdar olduğunu FETÖ’nün iki üst düzey yöneticisi olan Rıdvan Kızıltepe ve Barbaros Kocakurt’un 2 Şubat 2016 tarihli ByLock yazışmalarından öğrenmiştik."

    'İstanbul'daki boşboğazlık'

    ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkesindeki lakaplarından birinin 'Boşboğaz (Loquacious) Biden' olduğunu belirten Şener, "2016 yılı ocak ayında 'ABD Başkan Yardımcısı' sıfatıyla Türkiye’ye gelen Biden, İstanbul’da bazı gazeteciler ve Can Dündar’ın oğlu ile görüşmüştü. 'Boşboğaz Biden' o görüşmede, Türkiye’de darbe olacağını ağzından kaçırmıştı" diye yazdı. Şener, şunları söyledi:

    "Biz bunu ByLock kullanıcı numarası (ID) 283838 olan Rıdvan Kızıltepe ile 146905 ID no’lu kullanıcı Barbaros Kocakurt arasında 2 Şubat 2016 tarihinde gerçekleşen yazışmada öğrendik. Kızıltepe ve Kocakurt, bu yazışmada, 22 Ocak 2016 günü Türkiye’de bulunan Biden’ın İstanbul’da yaptığı toplantıda Can Dündar’ın oğluna söylediği ve kendilerine ulaşan bilgiyi şöyle paylaşmışlardı:

    Kızıltepe: Hidayet Bey’in çok selamı var.

    Kocakurt: Aro (Allah razı olsun) Aleyküm slm.

    Kızıltepe: Bu arada bir bilgi Biden, Can Dündar’ın oğluna, ‘Bu adam (Erdoğan) bizi pek dinlemiyor ama TSK tarafından kokular geliyor’ gibi bir cümle sarf etmiş.

    Kocakurt: Bu adam kim?

    Kızıltepe: Biden Başkan yardımcısı, Obama yardımcısı.

    Kocakurt: Ne kokusu, olumlu mu olumsuz mu?

    Kızıltepe: Hareket var manasında kullanmış, rahatsızlıkları var manasında hareket edebilirler gibi."

    Etiketler:
    FETÖ, ABD, Hürriyet gazetesi, Darbe girişimi, 15 Temmuz, Nedim Şener, Joe Biden
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