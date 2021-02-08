İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 44.70'e yükseldi

Son dönemde etkili olan yağışlar etkisini gösterdi. İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi yükseldi. Su miktarı bugün itibarıyla 388 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19.16'ya kadar inerken, son dönemde etkili olan yağışlı havayla barajlardaki su miktarı yüzde 25.54 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 44.70 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 78.20, Terkos'ta yüzde 42.87, Sazlıdere'de yüzde 20.86, Alibey'de yüzde 51.99, Büyükçekmece'de yüzde 46.64, Ömerli'de yüzde 50.29, Darlık'ta yüzde 54.55, Elmalı'da yüzde 51.04, Kazandere'de yüzde 78.34 ve Pabuçdere'de yüzde 21.54 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibariyle 388 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 797 bin metreküp oldu.

Barajlardaki doluluk oranı, 8 Şubat tarihi baz alındığında 2015'ten bu yana en düşük seviyede.