Muharrem İnce, CHP'den istifa etti: 'Atatürk'ün emaneti kalmadı, ortada bir tabela var sadece'

Memleket Hareketi'nin kurucusu Muharrem İnce, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. CHP yönetimine eleştiriler yönelten İnce, "Ortada değer yoktur, emeğe saygı yoktur. Atatürk'ün emaneti kalmamıştır, ortada bir tabela vardır sadece" ifadesini kullandı.

CHP içinde yaşanan tartışmalar sonucu geçen eylül ayında Memleket Hareketi'ni kuran eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, gün içerisinde CHP'den istifa edeceğini duyurdu.

Basın açıklamasında CHP yönetimine eleştirilerde bulunan İnce, "Parti içindeki demokrasiyi yok edip ülkeye demokrasi vadedersen kimse sana inanmaz. Kendi partisinin evlatlarını kucaklayamayanlar, bütün toplumu kucaklayamaz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarla ilgili olarak yaptığı "Yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı da istifa etsin' diyecekler" açıklamasını hatırlatan İnce, "Yüreği yeten milyonlarca insan var, ben de diyorum ki; evet Sayın Cumhurbaşkanı, sen de istifa etmelisin" dedi. İnce, muhalefet partilerini bu açıklamaya sessiz kalmakla eleştirdi.

İnce, devamında "Kafamda siyah saç kalmamış durumdayım. Bu 42 yıl içinde her kademede görev yaptım. Hala Atatürkçüyüm, hala cumhuriyetçiyim. Bir yandan partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atarken, diğer taraftan CHP ile mücadele etmiş insanlarla kol kola girmişlerdir. Ortada değer yoktur, emeğe saygı yoktur. Atatürk'ün emaneti kalmamıştır, ortada bir tabela vardır sadece" diye konuştu.

İnce, şunları söyledi:

"ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum, 'Atatürk' diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimle yollarımı ayırıyorum. 50 yıl CHP'ye küfredip bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu arkadaşlardan ayrılıyorum."

'Cumhur İttifakı'nı asla desteklemeyeceğiz'

"Bu iktidardan da bu muhalefetten de ülkeye hayır gelmez" görüşünü dile getiren İnce, kendisine yöneltilen "Muhalefeti bölüyor" eleştirilerine de şu yanıtı verdi: