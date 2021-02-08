Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılama talebi kabul edildi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılama talebinin kabulü ve infazın durdurulmasına karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanma talebini kabul etti.

Berberoğlu hakkında kesinleşmiş bütün hükmün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına hükmeden mahkeme, yasama dokunulmazlığı kaldırılıncaya kadar yargılamanın durmasına karar verdi.

Mahkeme, Berberoğlu'nun yasamaı için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılarak sanık hakkında fezleke düzenlenmesinin istenmesine karar verdi.

AYM, geçen hafta içerisinde Berberoğlu'nun 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine' ilişkin ikinci kez verdiği kararının gerekçesini açıklamıştı.

Gerekçeli kararda, Berberoğlu hakkında 'yeniden yargılama işlemlerine başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, hükümlü statüsünün sona erdirilmesi, yeniden yapılacak yargılamada durma kararı vermesi' işlemlerinin zorunlu belirtilerek, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bunu yerine getirmekle yükümlü olduğu vurgulanmıştı.