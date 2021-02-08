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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP parçalanmaya başladı

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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP yönetimine birtakım eleştiriler yöneltti. "CHP parçalanmaya başladı" diyen Erdoğan, "CHP'nin başındaki zatın herkesi kapı dışı ederek diktatörlüğünü sergilemesi tek parti devriyle yarışır hale gelmiştir" ifadesini kullandı. Erdoğan ayrıca, çarşamba günü millete sesleniş konuşması gerçekleştireceğini söyledi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAK Parti'nin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

    Sözlerinin başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere dikkat çeken Erdoğan, "Temizlik, mesafe ve maske kurallarına riayet ederek yürüttüğümüz kongrelerimiz büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleşiyor. Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" dedi.

    "Bizim siyasetimizin temelinde elbette asırlardır elden ele aktarılan bir büyük dava vardır. Bu davanın mayası, medeniyetimize, ülkemize, milletimize hizmet etme anlayışıyla yoğrulmuştur" ifadesini kullanan Erdoğan, AK Parti kadrolarının ilk günden beri hep bu anlayışla gece gündüz çalıştığını belirtti.

    "Hiçbir sıfat, hiçbir görev, hiçbir konum davamıza yaptığımız katkıdan daha büyük değildir. Partimizin tüm kademelerinde gerek vazifelerine devam eden, gerekse yeni görev üstlenen kardeşlerimizden azimli ve verimli çalışmalar bekliyoruz" diye konuşan Erdoğan, şöyle devam etti:

    • "AK Parti olarak bugünlere aziz milletimizin duası yanında, ailesinden, işinden, mesaisinden fedakarlık yapan dava erlerinin çabalarıyla geldik. Kimi medya kuruluşlarından terör örgütlerine, vesayet güçlerinden devlet içerisinde çöreklenmiş çetelere kadar farklı odakların tehditlerine maruz kaldık. Her türlü zorluğa, yokluğa, imkansızlığa rağmen yolumuzdan dönmedik. Kimseyi ötekileştirmeden, insanlarımızı ayırmadan herkesi kucaklamaya çalıştık. Bölen değil birleştiren, kutuplaştıran değil kucaklaştıran, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlere inat vatandaşlarımızın tamamını Türkiye ortak paydasında buluşturan bir kadro olduk.

    '2023 seçimleri kritik öneme sahiptir'

    • Teşkilatlarımızda sorumluluk üstlenen arkadaşlarımızın bu anlayışla milletimizin her bir ferdini partimize kazandırmak için gayret göstereceklerine inanıyorum. Partimizin 18 yıllık kesintisiz iktidarda bulunmasının sırrı, milletimizin kendini bu çatı altında görebiliyor olmasıdır. Ülkemizin tarihin bir atılımın içinden geçtiği şu günlerde mücadeleyi zafere ulaştıracağız. bunun için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Seçim gününe kadar var gücünüzle çalışmanızı, gönlünü kazanmadık vatandaşımızı bırakmamanızı istiyorum.

    'Bu süreçte Rabiamıza daha sıkı sahip çıkmak zorundayız'

    • Zihnini ve kalbini Türkiye düşmanlarına kiralamış kesimler, buldukları her fırsatta ülkemizin huzuruna, istikrarına saldırıyor, Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bunlara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Çocuklarımıza 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmak için daha çok çalışmamız, gayret göstermemiz gerekiyor. Bu süreçte Rabiamıza daha sıkı sahip çıkmak zorundayız.

    'İçlerinden bir kişiye bile bu hakikatleri gösterebilirsek ülkemize hizmet etmiş oluruz'

    • Koronavirüs salgını sürecinde dünyada yaşananlar ülkemize son 18 yılda kazandırdığımız altyapının bizi nasıl olumlu yönde ayrıştırdığını şüpheye yer bırakmayacak şekilde göstermiştir. Kinleri, hırsları ve karanlık hesapları özellikle kendi ülkelerinin felaketini dileyecek kadar yollarını şaşıranlara ne desek boş. Her şeye rağmen vaktimizin ve enerjimizin tamamını kullanarak herkes gibi bunlara da doğruyu, hakkı, hakkaniyeti anlatmayı sürdüreceğiz. İçlerinden bir kişiye bile bu hakikatleri gösterebilirsek ülkemize hizmet etmiş oluruz."

    'CHP'nin başındaki zatın herkesi kapı dışarı ederek sergilediği diktatörlük, tek parti devriyle yarışır hale geldi'

    Erdoğan, sözlerinin devamında ana muhalefet partisi CHP'ye birtakım eleştirilerde bulundu. "Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP kadar kötü bir görüntü sergilemedi. Parçalanmaya başladılar. CHP kendi hükmü şahsiyeti için ne yapıyor diye baktığımızda karşımıza boşluk çıkıyor. Hiçbir yol aşılamayacak kadar yüksekten geçmez" görüşünü dile getiren Erdoğan, Muharrem İnce'nin istifasına atıfla şunları kaydetti:

    • "CHP'nin tek işi terazisinin kefelerine yerleştirdiği partileri dengede tutarak, kurduğu kirli ittifakı dengede tutmaktır. CHP'nin başındaki zatın herkesi kapı dışarı ederek sergilediği diktatörlük, tek parti devriyle yarışır hale geldi. Tek başarı hikayesi partisinin başına kasetle gelmek olan kişinin, partisindeki taciz, tecavüzü kapatmasını da kendi karakterine veriyoruz."

    'Çarşamba günkü millete sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum'

    Çarşamba günü millete sesleniş konuşması gerçekleştireceğini duyuran Erdoğan, "İzlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim. En büyük üzüntümüz içlerindeki bu çürümeyi gençlerimizi kullanarak gözlerden saklamaya çalışmalarıdır. Artık siyasi tükenmişliklerini perdelemek için sokak siyasetine sarılmaktadır. Ha CHP ha HDP hiçbir farkları yok. Terör örgütlerinin beslemesi bunlar. Önümüzdeki dönemde önceliklerimizin başına eğitim ve kültür politikalarını koyarak milletimize bu hizmeti de vereceğiz" diye konuştu.

    Etiketler:
    Diktatörlük, istifa, Muharrem İnce, Eleştiri, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan
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