Erdoğan: Hiçbir sıfat, görev, konum davamıza yaptığımız katkının verdiği manevi huzurdan daha büyük değildir

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Hiçbir sıfat, görev, konum davamıza yaptığımız katkının verdiği manevi huzurdan daha büyük değildir.

- 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Sizlerden seçim gününe kadar sahada çalışmanızı ve kapısını çalmadık, gönlünü kazanmadık vatandaşımızı bırakmamanızı istiyorum. Zihnini bilerek veya bilmeyerek Türkiye düşmanlarına kiralamış kesimler buldukları her fırsatta ülkemizin demokrasisine saldırıyor.

- Çocuklarımıza 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye miras bırakmamız için daha çok çalışmamız, mücadele etmemiz gerekiyor. Bu süreçte Rabiamıza daha sıkı sahip çıkmak zorundayız.

- Hep söylediğimiz gibi bugüne kadar ne yaptıysak milletimizle beraber yaptık. Neyi başardıysak milletimizle birlikte başardık. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmayı da yine milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Basın ve sosyal medya mecraları, gönül kazanmak için yürüttüğümüz siyasetin sadece duyurulma yeridir. Yapmamız gereken tüm vatandaşların kapısını çalmamızdır. Sürekli sahada olmamız şart.

- AK Parti olarak bugünlere aziz milletimizin duası yanında, ailesinden, işinden, mesaisinden fedakarlık yapan dava erlerinin çabalarıyla geldik. Kimi medya kuruluşlarından terör örgütlerine, vesayet güçlerinden devlet içerisinde çöreklenmiş çetelere kadar farklı odakların tehditlerine maruz kaldık. Her türlü zorluğa, yokluğa, imkansızlığa rağmen yolumuzdan dönmedik. Kimseyi ötekileştirmeden, insanlarımızı ayırmadan herkesi kucaklamaya çalıştık. Bölen değil birleştiren, kutuplaştıran değil kucaklaştıran, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlere inat vatandaşlarımızın tamamını Türkiye ortak paydasında buluşturan bir kadro olduk.

- Biz samimiyetle koşturdukça Rabbim de zorlukları aşmamızı kolaylaştırdı. Son 15 yılda girdiğimiz seçimlerin tamamından alnımızın akıyla çıktık. Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının kat be kat fazlasını ülkemize kazandırmış olmakla iftihar ediyoruz. Her alanda ülkemize çağ atlattığımız için gurur duyuyoruz.

- Şu anda biz Karadeniz'de doğalgaza ulaştık mı? Ulaştık. Fatih'le ulaştık. Şimdi inşallah Kanuni'yle ulaşacağız. Sondaj çalışmalarımız inşallah devam ediyor. Çok daha farklı bir konuma ulaşacağız. 'Durmak yok, yola devam' dedik. Buna ne ana muhalefetin ne de diğerlerinin idrakini bırakın hayalleri bile yetmez.

Ayrıntılar geliyor...

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katılıyor https://t.co/LhlH0s7eFj — AA Canlı (@AACanli) February 8, 2021

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