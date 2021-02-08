Cüneyt Özdemir'den AK Partili Ünal'ın çiftçiye verdiği yanıta yorum: Dediğinde hiç de tuhaf bir şey duymadım

AK Partili Ünal'ın “Bizi mahvettiniz” diyen çiftçiye verdiği yanıtı değerlendiren gazeteci Cüneyt Özdemir, "Ben Mahir Bey'in dediğinde hiç de tuhaf bir şey duymadım. Bir insan 'Ben mahvoldum, öldüm' diyorsa abi sen de iPhone 6 kullanma yani. Ne yapacaksın. Ya da onu deme. 'Durumlar pek iyi değil' de" ifadelerini kullandı.