Cüneyt Özdemir'den AK Partili Ünal'ın çiftçiye verdiği yanıta yorum: Dediğinde hiç de tuhaf bir şey duymadım

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yaptığı yayında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın kendisine "Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz" diyen çiftçiye verdiği "Cebindeki telefonu kaça aldın?" yanıtını değerlendirdi.
"Ben bu diyalogu duyunca, ‘haksız mı Mahir Ünal?’ dedim. Bence haklı" diyen Cüneyt Özdemir, şöyle konuştu.
- Mesela şimdi yeni iphone 12 geldi. iphone 12 pahalı bir şey. Ben bunu normal şartlarda almam. Bana bunu zaten Apple yolladı. 'Bir kullanır mısınız? deneyimler misiniz' diye. Ama Youtube'da çekim yapıyorum, görüntüsü iyi anlamında alırdım fakat şimdi bakıyorum yeni telefon çıkıyor herkes harıl harıl yeni telefon alıyor. Kimse 'dur biraz bekleyelim' demiyor. Herkes akıllı telefon alıyor ama çok akıllıca bir hareket değil bu kadar pahalı telefonları sürekli yenilemek.
- Ben Mahir Bey'in dediğinde hiç de tuhaf bir şey duymadım. Bir insan 'Ben mahvoldum, öldüm' diyorsa abi sen de iphone 6 kullanma yani. Ne yapacaksın. Ya da onu deme. 'Durumlar pek iyi değil' de. Hem o hem o olmuyor. İşte tüketim toplumu insanı böyle bir yere doğru itiyor. Bir yandan 5 kuruş paran yok cebinde bir yandan da iphone 6, iPhone 7’yi alıyorsun.
- Ben Mahir Bey’in dediğinde bir şey bulamadım. Bakın ben Mahir Ünal’i herhalde en çok eleştiren bir insanım. Muhalefetin de akıllısını yapacaksın yaparsan. Şimdi burada akıllıca bir şey yok. Şimdi burada Mahir Ünal çiftçinin bilmem nesine göz dikti değil yani. Mahir Bey burada bir gözlemini paylaşmış. Bana çok tuhaf gelmedi. Belki de bana tuhaf gelmedi.”
BİZİ MAHVETTİNİZ DİYEN ÇİFTÇİYE MAHİR ÜNAL'IN VERDİĞİ CEVAP HAKSIZ MI? https://t.co/Ina4aXfjR2— cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) February 8, 2021
CANLI YAYIN BAŞLADI
Ünal, TV5 televizyonunda katıldığı "4. Güç" programında, 2018 seçimleri öncesinde Kahramanmaraş gezisindeyken genç bir çiftçiyle yaşadığı diyaloğu anlatmıştı.
"Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz" diyen çiftçiye "Cebindeki telefonu kaça aldın?" yanıtını verdiğini ifade eden Ünal şöyle konuşmuştu:
"Bir delikanlı geldi. 'Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz' dedi. 'Telefonunu alabilir miyim' dedim. IPhone 6. 'Kaça aldın' dedim. '3400 lira mı, 4500 lira' mı dedi, '24 taksitle aldım' dedi. 'İnternet paketi de var mı?' dedim. 'Var' dedi. 'Ayda kaç para ödüyorsun buna?' dedim. 'Ayda 450 lira ödüyorum' dedi."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)