Adalet Bakanı Gül: Cumhuriyeti 1921 Anayasası ruhuyla taçlandıracağız

Yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Gül, "Bugün 1921 Anayasası'nın ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taçlanacağına olan inancımız tamdır" dedi.