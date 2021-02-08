İYİ Parti'de tartışma: Çıray başdanışman oldu, Dervişoğlu 'Bu kadar hakaretten sonra o makam az gelir' diye eleştirdi

İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanlığına atanmasına tepki geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Parti politikalarını bu denli istiskal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra o makam, o kişiye az gelir" dedi.

İYİ Parti'de 'onarım süreci' tartışmalı başladı. Dün akşam saatlerinde (7 Şubat 2021) 'küskünlerle' görüşen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ı başdanışman olarak atadı.

Habertürk'te yer alan habere göre konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Çıray, "Türkiye, Türk milleti ağır ekonomik sıkıntılar içinde. Zaten var olan sıkıntılar pandemi süreciyle birlikte kat be kat arttı. Yeni bir umuda, yeni bir çıkışa ihtiyaç var. Bu aşamadan sonra bize düşen görev, İYİ Parti’yi Türkiye’nin önüne bir iktidar alternatifi olarak koymak. Bu olaya gösterilen ilgi Türk milletinin İYİ Parti’ye gerçekten bir umut bağladığının göstergesi. Bize düşen bu güvene layık olmak" dedi.

Çıray, kongre sürecinde operasyonla suçladıkları isimlerle bundan sonra nasıl yol yürüyeceklerine ilişkin sorulara da yanıt verdi. Çıray, 'ileriye bakmak gerektiğini' vurguladı.

'Kimse beni öfkeyle laf söylemeye ve kontrolsüz adımlar atmaya zorlamasın'

Çıray’ın başdanışman olarak atanmasına İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabında tepki gösterdi.

Dervişoğlu, daha önce parti yönetimine sert eleştirilerde bulunan Çıray için şunları söyledi:

"Vardır bir bildikleri' kanaati her zaman iyi bir kötülük örtüsüdür. Kimilerine yol açar, kimilerine de yol aratır. Yol olunca da, yolcu yaratır. Hayırlısı Allah’tan. Bir ince satış var lakin malı ve taciri ifşa etmeden önce, ince ince düşünmemiz gerekiyor. Acelemiz yok yani.

Parti politikalarını bu denli istiskal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir.

Önünü açmak lazım!.. — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) February 7, 2021