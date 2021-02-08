Kanatlı Güdüm Kitleri'nin yeni teslimatları yapıldı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Kanatlı Güdüm Kitleri teslimatları sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından söz konusu teslimata ilişkin paylaşımda bulundu.
Hava kuvvetlerimize güdüm kitleri teslimatlarına devam ediyoruz.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 8, 2021
Mk-83 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren ve hassas vuruş kabiliyeti kazandıran #KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yapıldı.
➡️ @SageTubitak
➡️ @kalegrubu pic.twitter.com/F2WQyPy0a5
Hava Kuvvetleri'ne güdüm kitleri teslimatlarına devam ettiklerini bildiren Demir, "Mk-83 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren ve hassas vuruş kabiliyeti kazandıran #KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı" ifadesini kullandı.
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