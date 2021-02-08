Öztrak'tan İnce'nin eleştirilerine yanıt: CHP 1919'da neredeyse, 1923'te neredeyse, bugün de oradadır

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Muharrem İnce'nin partiden istifa ederken yönelttiği eleştirileri değerlendirdi. "Bu partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin CHP'yi Cumhur İttifakı ağzıyla suçlayarak partiden ayrılmalarını doğru bulmuyoruz" diyen Öztrak, "CHP 1919'da neredeyse, 1923'te neredeyse, bugün de oradadır" ifadesini kullandı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 2018 yılında düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterdikleri Muharrem İnce'nin partiden istifasıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

İnce'nin CHP yönetimine yönelttiği eleştirilere yanıt veren Öztrak, "CHP asırlık bir çınardır. Bu partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin CHP'yi Cumhur İttifakı ağzıyla suçlayarak partiden ayrılmalarını doğru bulmuyoruz" dedi. Öztrak, şöyle devam etti: