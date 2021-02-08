AK Parti ve MHP, CHP’nin Kovid-19'a ilişkin önerisini TBMM’de görüşecek mi?

Kovid-19 salgını hız kesmeden devam ediyor. Son günlerin en önemli tartışma başlığı ise virüsün mutasyona uğraması ve aşı tedariki konusu. CHP de toplumun bilgilendirilmesi için TBMM’de genel görüşme açılması gerektiğini savundu. Peki, TBMM’de çoğunluğa sahip AK Parti ve MHP, bu çağrıya karşı nasıl bir tavır sergileyecek?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in TBMM’de genel görüşme yapılmasına ilişkin sözleri sosyal medyada hafta sonu boyunca tartışma konusu oldu. Çok sayıda kullanıcı, AK Parti ve MHP’nin daha önce birçok talepte olduğu gibi CHP’nin bu önerisini de dikkate almayacağını iddia etti.

Sputnik’in sorularını yanıtlayan AK Parti Bursa Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Mustafa Esgin, sadece ana muhalefet partisi değil muhalefet partilerinin tümünün yüz yılda bir yaşanan salgını ve buna bağlı başlıkları “siyasi polemik malzemesi haline getirmekle” suçladı. Esgin, muhalefetin, “virüsten medet uman bir anlayışa sahip olduğu”nu ileri sürdü.

‘Hassas bir dönemden geçiyoruz’

TBMM’de salgının daha önce birçok kez görüşüldüğünü belirten Esgin, gerek Genel Kurul’da gerekse de Plan Bütçe Komisyonu’nda muhalefetin her türlü eleştirilerini ortaya koyduğunu belirtti.

“Her şey eleştirilebilir” diyen Esen, muhalefet partilerinin soru önergelerine AK Parti’de en fazla cevap vermiş vekillerden birisi olduğunu söyledi.

Mustafa Esgin, “Salı günü ana muhalefet partisinin bir önergesi olacak ve bunlar yine tartışılacak. Bunun üzerine ne konuşmak gerekiyorsa Özgür Özel onu ifade etsin. Biz de tekrar tekrar açıklayalım” dedi.

‘Meclis’te konuşulmasını çok da gerekli görmüyoruz’

MHP Kahramanmaraş Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Kâtip Üyesi Sefer Aycan da parti olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun aldığı kararlara tamamen destek verdiklerini anımsattı. Aycan, “Tedavide ve aşıda bir değişiklik yok. Şu an yapılması gerekenler yapılıyor. Tekrar Meclis gündemine taşımayı gerekli görmüyoruz” dedi.

‘Meclis gündemi uluslararası sözleşmeler ve komisyon raporları’

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM’de gazetecilerle sohbet toplantısı yaptı. Turan, Sputnik’in CHP Grup Başkanvekili Özel’in talebine AK Parti’nin nasıl bir tavır sergileyeceği yönündeki sorusunu, “Meclis gündemine ilişkin talepleri tüm gruplarla beraber görüşüyoruz. Bu haftaki gündemi de uluslararası sözleşmeler ve komisyon raporlarının görüşülmesi olarak karara bağladık“ diye yanıtladı.