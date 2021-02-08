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    Mustafa Varank

    Bakan Varank: Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'ye güvenip yatırım yapanların beklediğinden çok daha fazlasını kazanacağı bir döneme giriyoruz. Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır" dedi.

    Bakan Varank, Türkiye'ye gelen Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü. Görüşme sonrası iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

    Varank, Macaristan hükümeti ile geliştirmiş oldukları yakın işbirliği sayesinde ticaret hacmini 3 milyar dolar seviyesine getirdiklerini belirterek, "İnanıyorum ki kurmuş olduğumuz işbirliği mekanizmaları bundan sonraki süreçte de meyvelerini vermeye devam edecek. Atacağımız adımlarla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban’ın ülkelerimiz için koymuş olduğu 6 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine mutlaka ulaşacağız. Geçtiğimiz yıl haziran ayında Sayın Bakan Szijjarto ile yaptığımız görüşmede medikal sanayi sektöründe işbirliğimizin artırılması konusunda mutabık kalmıştık. Pandeminin hızlandığı ve ülkeler arasında uçuşların kısıtlandığı kasım ayında Türk-Macar Medikal Sanayi Stratejik İş Birliği yuvarlak masa toplantısını gerçekleştirdik. Söz konusu toplantıya katılan ve ülkemizdeki potansiyeli yerinde gören Medicor Firması bugün yatırım için artık ülkemize gelmiş durumda. İnşallah 2022 yılında üretimin başladığını da hep birlikte şahitlik edeceğiz" dedi.

    'Gelin Türk misafirperverliği ile siz de tanışın, gelin Türkiye'ye yatırım yapın' diyoruz'

    Bakan Varank, daha önceki yaptığı çağrıyı tekrarlamak istediğini söyleyerek, "Türkiye'ye güvenip yatırım yapanların beklediğinden çok daha fazlasını kazanacağı bir döneme giriyoruz. Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. 'Gelin Türk misafirperverliği ile siz de tanışın; gelin Türkiye'ye yatırım yapın' diyoruz. Avrupa'daki en önemli müttefiklerimizden olan Macaristan ile ilişkilerimiz ekonomik ve ticari işbirliği ile elbette sınırlı değil. Siyasi düzlemde de dostumuz Macaristan ile güçlü bir birlikteliğimiz var. Barış Pınarı Harekatı'ndan Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine, Gümrük Birliği’ndeki sorunlardan Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere kadar tüm zorlu süreçlerde Macaristan Türkiye'nin yanında yer almıştır. Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye'nin karşılıklı işbirliği çağrılarını cevapsız bırakırken Macaristan, Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye'den başladığını, Türkiye'siz bir Avrupa Birliği’nin yarım kalacağını her defasında dile getirmekten çekinmemiştir" diye konuştu.

    'Türkiye, Avrupa Birliği ile işbirliğini derinleştirmek için her zamankinden daha hazırlıklıdır'

    Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin 2021'de daha pozitif başladığını kaydeden Varank, şöyle konuştu:

    "Koronavirüs salgını ülkelerin birlikte çalışması gerektiğini tekrar ortaya koydu. Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki işbirliğinin Avrupa'nın da menfaatine olduğu bir kez daha tescillendi. Bu nedenle özellikle aralık ayı AB Liderler Zirvesi’ndeki yapıcı tutumu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu tavrın mart ayındaki zirvede de devam edeceğini umuyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği ile işbirliğini derinleştirmek için her zamankinden daha hazırlıklıdır. Daha kararlıdır. Biz 2021 yılının Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde güvenin tazelendiği bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Ancak Türkiye'nin bölgesinde ulusal menfaatleri ve kırmızı çizgileri var. Bundan sonraki süreçte Avrupa Birliği'nin Türkiye’nin hassasiyetlerini gözeterek bölgede barış ve huzurun sağlanması ve ticari ilişkilerimizin güçlenmesi için işbirliğine ve diyaloğa daha fazla önem vermesi gerektiğine inanıyoruz."

    Etiketler:
    Macaristan, Yatırım, Mustafa Varank
    Topluluk kurallarıTartışma
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