İstanbul’da 12 saatlik su kesintisi yapılacak

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinin bazı mahallelerinde çarşamba günü 12 saatlik su kesintisi yapılacak.

İstanbul’da yaşanacak olan su kesintisini İSKİ, sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başakşehir ve Küçükçekmece İlçesi Sakinlerinin Dikkatine; Altınşehir Mahallesi isale hattında zorunlu bağlantı çalışmaları yapılacağından 10 Şubat 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında Başakşehir İlçesi: Altınşehir, Güvercintepe, Kayabaşı Mahallelerinin tamamı ve Şamlar Mahallesi üst kotları, Küçükçekmece İlçesi: Yarımburgaz Mahallesi ve Atakent Tema evlerinde programlı su kesintisi uygulanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız"