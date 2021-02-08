YÖK’ten üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim anketi

Yüksek Öğretim Kurumu üniversite öğrencileri ve akademisyenlere uzaktan eğitiminin değerlendirileceği bir anket düzenleme kararı aldı. Sonuçları Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer kurum ve bakanlıklarla paylaşılacağı anketin 11 Şubat 17.00’ye kadar cevaplanması gerekiyor.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) üniversite öğrencileri ve akademisyenlere yönelik uzaktan eğitim sürecinin değerlendirileceği bir anket düzenleyecek. YÖK tarafından gerçekleştirilecek bu anket çalışması ile pandemi sürecinde verilen uzaktan öğretim süreci tüm boyutlarıyla analiz edilecek.

1-Küresel salgın sürecinde uygulanan uzaktan öğretimin değerlendirilmesi amacıyla “öğrenci” ve “akademisyenlerimize” yönelik bir anket düzenleyeceğiz. Bu anket çalışması ile salgın sürecinde verilen uzaktan öğretim çeşitli boyutlarıyla analiz edilebilecek. https://t.co/0GGZQpRKx6 — M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) February 8, 2021

YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın yaptığı açıklamaya göre sonuçlarının Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlarla da paylaşılacak anketin 11 Şubat Perşembe günü saat 17.00’ye kadar cevaplandırılması gerekiyor.