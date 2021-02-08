'Kim Milyoner Olmak İster'e joker olarak katılan doktordan 'omurilik sarımsağı' açıklaması

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına, yarışmacı jokeri olarak katılan ve 'Hangisi, beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusuna 'omurilik soğanı' yerine 'omurilik sarımsağı' cevabı veren doktor Ali Çiçek açıklama yaptı.

Cumartesi günü 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışma programına, telefon jokeri bağlantısı ile katılan ve 'omurilik sarımsağı' cevabıyla sosyal medyada viral olan Doktor Ali Çiçek açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada eleştirilere konu olan olayla ilgili bugün videolu bir açıklama yapan Ali Çiçek, şunları söyledi:

"Bir meslek grubuna karşı yapılan linç ve hakarete varan yorumlar nedeniyle bu videoyu yayınladım. Arkadaşım takıldığı için beni aradı. Videoda olduğu gibi ilk etapta soru ve şıkları hiç duymadım. Ardından ilk şık olan 'omurilik sarımsağını' duydum. Sonrasında diğer şıkları tekrar etmesini istedim. Ses kesilince 'omurilik soğanının' olması gerektiğini söyledim. Videoda bu bölüm yok. Sanırım süre nedeniyle kesilmiş. Olayın özeti aslında bu."

Ne olmuştu?

Mehtap Gül Caymaz isimli yarışmacıya, yarışmanın 4. sorusunda "Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?" sorusu soruldu. Caymaz telefon jokeri hakkını kullanmıştı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 'Omurilik soğanı' yerine 'Omurilik sarımsağı' cevabı veren joker doktor, sosyal medyada gündem olduhttps://t.co/EGWl0IaPqn pic.twitter.com/Iq0Rb03tXy — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 7, 2021

​"Bir fikrim var ama telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum" diyen yarışmacı, aile hekimi olan bir arkadaşını aradı. Soruyu defalarca okuyan kadın, doktor arkadaşının 'omurilik sarımsağı' seçeneğini söylemesinden sonra, kendisinin de aklına ilk olarak omurilik sarımsağı seçeneğinin geldiğini ifade ederek, bu şıkkı seçmişti.

Programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ise cevaba şaşırdı. Doktorun cevabından ve yarışmacının şıkkı seçmesinden sonra, "Ali Bey doktordu değil mi Mehtap Hanım, hangi bölüm?" diye soran İmirzalıoğlu, daha sonra ise "Acaba Ali Bey’in kafası mı karıştı diye düşünüyorum. Ben Ali Bey’i birazcık kurtarmaya çalıştım da kurtaramadım galiba. Ali Bey’in bu sorunun cevabını bildiğinden eminim, emin olmak istiyorum. Heyecandan karıştırdığını düşünüyorum, düşünmek istiyorum" demişti.