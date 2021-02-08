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    Ali İhsan Yavuz

    AK Partili Yavuz: Bu CHP’den Türkiye’ye hayır gelmez

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    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Muharrem İnce’nin CHP'den istifa etmesine ilişkin, “Bu CHP’den Türkiye’ye hayır gelmez ve gittikçe de bölünmeye, parçalanmaya, erimeye mahkumdur” dedi. Yavuz, Boğaziçi protestolarıyla ilgili ise “Tıpkı Gezi olayları gibi kurulmuş, kurgulanmış, senaryolar yazılmış, şimdi uygulamaya konuluyor” diye konuştu.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin Bayburt İl Kongresi'nin ardından Gümüşhane’de AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti İl Başkanı Av. Celalettin Köse ve partililer tarafından çiçeklerle karşılanan Yavuz, daha sonra partililerle sohbet etti.

    'Erdoğan gibi bir lideri nimet olarak görmeliyiz'

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Sakarya Milletvekili Yavuz, burada partililere hitaben yaptığı konuşmada, “Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideri nimet olarak görmeliyiz, böyle bir nimeti kaybetmemek ve bu davaya hizmet etmek için gece gündüz çalışmalıyız. Makam ve mevki beklemeden çalışmalıyız. Makamlar hizmet yapmak için bir araçtır. Amacımız makam olamaz, sadece hizmet etmek için bir araç olabilir. Biz davaya bağlı insanlarız. Bizim derdimiz davayla, makamla değil. Makam gitti diye, koltuk gitti diye başka yerlere tenezzül etmek çok insaflı değil. Bunu yaptılar ve yapmaya devam edenler var. Biz bunu yapamayız. Biz liderimizi yalnız bırakamayız” dedi.

    Partililerden ve gazetecilerden gelen soruları da cevaplandıran Yavuz, bir gazetecinin “Muharrem İnce’nin istifasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türk siyasetinde nasıl bir denge değişir?” sorusu üzerine yaşanan istifanın kendilerini hiç ilgilendirmediğini belirterek, “Bizi biz, bizim ne yaptığımız ilgilendiriyor. Biz de çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

    'CHP’nin bütün unsurları sabah akşam yalan söylüyor'

    “Bu CHP’den Türkiye’ye hayır gelmez ve gittikçe de bölünmeye, parçalanmaya, erimeye mahkumdur diye düşünüyorum” diyen Yavuz, “CHP’nin bugünkü bütün unsurlarının doğru düzgün hiçbir şeyi söylemediğini, söyledikleri her şeyin demeyeyim ama çok büyük bir bölümünün gerçek olmadığını, yalan olduğunu söyleyebilirim. En basitinden tank palet fabrikasıyla ilgili olanı. Bizim Sakarya’da kurulmaktadır. O tank palet meselesini size bir saatliğine anlatmayı çok isterdim. Bu kadar muhteşem bir meseleyi CHP’liler nasıl bu kadar değersizleştirilebilir? Muhteşem bir iş yapılıyor orada. Ama onların bütün unsurları sabah yalan söylüyor, akşam yalan söylüyor” diye konuştu.

    'Tank paletle ilgili CHP’den ne duyuyorsanız bilin ki yüzde 100 yalandır'

    CHP’nin özellikle tank palet fabrikası konusunda yalana başvurduğunu iddia eden Yavuz, “Bir gün bu tank palet konusuyla ilgili şöyle bir saat boyunca buluşsak, CHP’nin o konuyla ilgili gece gündüz nasıl yalan söylediğini anlarsınız. Tank paletle ilgili CHP’den ne duyuyorsanız bilinki yüzde 100 yalandır, yüzde 100 tersi söz konusudur aslında. Onların bu konuda yalan söylediğini yüzde 100 ispat ederim” ifadelerini kullandı.

    'Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz'

    Twitter'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bazı tweetlerine kısıtlama getirmesiyle ilgili soruyu da insansız hava araçlarıyla örneklendirerek cevaplandıran Yavuz, “Bunların hepsi yeri geldiğinde bize tuzak olarak dönüyor. Süleyman Soylu bakanımızın en basit tweetlerini bahane ederek kısıtlama getirdiler, Trump’u ne hale getirdiler, Boğaziçi olaylarında nasıl kışkırtıcı davranıyorlar. Buradan anlayacağımız bir şey var. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Biz kendi yazılımlarımızı, sosyal medya uygulamalarımızı kendimiz kurgulayacağız ve planlayacağız. Biz daha dün insansız hava aracı noktasında bundan daha kötüydük. Terörle amansız bir mücadele halindeydik. Yalvarıyorduk İsrail’e bize insansız hava aracı ver diye. Vermişti çok az sayıda ama bakımını, tamirini yapmıyordu. Bizden önce de nasıl bir yerlere haberi gidiyordu, o yazılımların etkisi neydi, hiçbir şey bilmiyoruz. ABD’ye gittik yalvardık, dedik ki bu İsrail’den aldıklarımız yetmiyor sen bize predatör insansız hava araçlarından ver dedik, yalvardık yakardır, kapıları aşındırdık vermedi. Biz onları terörle mücadelede kullanacaktık, vermedi. Devlet ne yaptı, uğraştı, çalıştı didindi bugün insansız hava araçları noktasında -silahlı, silahsız- ilk üç arasında diyorlar da benim hissiyatım birdeyiz. Dünya imreniyor bizim o noktada geldiğimiz yere. Bütün bunlar da süreç içerisinde aşılacak. Yukarılarda bu dertle dertleniliyor ve nasıl bir çözüm elde ederiz diye uğraş veriliyor. Ama bugün için bizde hala maalesef bu cenderenin içindeyiz ama sıyrılıp çıkacağız. Sabır diyorum” ifadelerini kullandı.

    Doların düşüşünün ardından faizlerin de Türkiye’de yeniden düşeceğini kaydeden Yavuz, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olayları değerlendirdi.

    'Tıpkı Gezi olayları gibi kurulmuş, kurgulanmış, senaryolar yazılmış, şimdi uygulamaya konuluyor'

    Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları "Mesele rektör meselesi değil, hala anlamadık mı?" diye yorumlayan Yavuz, "Mesele öğrencilerin rektörü istememesi, öğrencilerin rektörü boykot etmesi değil. Tıpkı Gezi olayları gibi kurulmuş, kurgulanmış, senaryolar yazılmış, şimdi uygulamaya konuluyor. Ama gerçi Bor’un pazarı. Türkiye o eski Türkiye değil. Allah’ın izniyle hiçbir şey olmaz" şeklinde konuştu.

    AK Parti İl Başkanı Av. Celalettin Köse de AK Parti Gümüşhane Teşkilatı olarak 2018 seçimlerinde Türkiye üçüncüsü oldukları gibi önümüzdeki seçimlerde de hedeflerinin daha yüksek bir oy almak olduğunu belirterek, “Gümüşhane’mizin adını rekor seviyede tarih sahnelerine yazdıracağız. Bu irade hepimizde var ve bunun da sözünü veriyorum” dedi.

    Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de hedeflerinin seçimlerde Rize’yi geçmek değil, Rize’den sonra birinci olmak olduğunu söyledi.

    Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, daha sonra Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen’i makamlarında ziyaret ederek şehirden ayrıldı.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi, CHP, AK Parti, Ali İhsan Yavuz
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