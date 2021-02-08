KABARE üyeleri işletmelerinin önünde eylem yaptı

Kovid-19 kısıtlamalarından yoğun olarak etkilenen küçük esnaf, ayakta kalmak için çözümler arıyor. Çok sayıda işletmecinin bir araya gelerek kurduğu Kafe-Bar-Restoran Çalışanları ve İşletmecileri Dayanışma Platformu (KABARE) bugün Ankara’da eylemdeydi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe-bar benzeri işletmelerin tümünün kapalı olması nedeniyle mağdur olduklarını belirten KABARE üyeleri, yaptıkları eylemle seslerini yetkililere duyurmaya çalıştılar.

Ankara’nın her yanındaki işletmeler, çalışanlarıyla birlikte saat 18.00-19.00 arasında bir saat boyunca işyerlerinin önüne çıkarak beklediler.

Slogan atmayan ve herhangi bir açıklamada bulunmayan KABARE üyelerinin eylemi alkışlar eşliğinde sona erdi.

Çevreden geçenlerin de alkışlarla eyleme destek verdikleri görüldü.

KABARE üyeleri, HES kodu ve sosyal mesafe kurallarına uyulmak koşuluyla işletmelerinin bir an önce açılmasını talep ediyorlar.

. @sputnik_TR Ankara’nın her yanındaki işletmeler, çalışanlarıyla birlikte işyerlerinin önüne çıkarak alkış tuttular. pic.twitter.com/pH1UI1eXVY — Serkan Demirtaş (@s_dmrtss) February 8, 2021

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