Kadıköy'deki Boğaziçi eyleminde gözaltına alınan 61 kişiden 33'üne tutuklama talebi

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'yla ilgili olarak öğrencilerin eylemlerine destek amacıyla Kadıköy'de gerçekleştirilen protestolarda gözaltına alınan 61 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık, ifadelerinin alınmasının ardından 33 kişiyi tutuklama talebiyle, 20 kişiyi de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

8 kişi serbest

Savcılık, 8 şüpheliyi de ifade vermesinin ardından serbest bıraktı. Hakimliğe sevk edilen 53 şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorguları devam ediyor.