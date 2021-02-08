İstanbul'da fırtına: Bağcılar’da uçan çatı evin içine girdi, 1 yaralı

İstanbul'da, yaşanan fırtına nedeni ile farklı adreslerde çatılar yollara, araçların üzerine uçtu. Bağcılar'da ise uçan bir çatı karşı evin içine girdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan fırtına uyarısı, akşam saatlerinden itibaren etkili oldu. Kentin farklı noktalarında çatılar, yollara savruldu. Kağıthane, Esenler, Küçükçekmece, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Sarıyer, Beşiktaş, Bağcılar'da apartmanların çatıları yol ve araçların üzerine düşerken, hasar meydana geldi.

Köprülerde aksama

Öte yandan, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Köprüsü'nde trafikte aksama meydana geldi. Yoğun rüzgar nedeniyle motosiklet sürücüleri, köprüyü geçmekte zorlandı. Bazı motosikletliler düşerken, rüzgarın etkisini yitirmesini bekleyen sürücülere polisler eşlik etti.

İstanbul'da fırtına: Uçan çatı evin içine girdi, 1 yaralı https://t.co/6kkHWd5q5J pic.twitter.com/bkkJZ4Gw6r — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 8, 2021

Bağcılar 348. Sokak üzerinde bulunan iki bitişik binanın çatısı fırtına nedeniyle uçarak, karşı binanın balkonundan içeriye girdi. Bu sırada balkonda bulunan bir kişi, çatıdan kopan parçalar ve dairenin pencere camının parçalanmasıyla yaralandı.

Binaya çarparak yere düşen parçalar nedeniyle sokaktaki çok sayıda araç da hasar gördü.

Bakırköy’de gövdesinden kırılan ağaç seyir halindeki aracın üzerine düştü

Birçok ilçede binaların çatıları uçarken, bazı bölgelerde ise ağaçlar gövdesinden kırılıp yola düştü. Bakırköy Rauf Orbay Caddesi üzerinde de bir ağaç, fırtınadan dolayı gövdesinden koparak seyir halindeki aracın üzerine düştü.

Ağacın düşmesi üzerine ani fren yaparak aracı durduran sürücü, olayı yara almadan atlattı. Cadde bir süre trafiği kapatıldı.

İstanbul'da fırtına: Bakırköy’de kırılan ağaç seyir halindeki aracın üzerine düştü https://t.co/6kkHWcNPeb pic.twitter.com/K8I32783HC — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 8, 2021

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