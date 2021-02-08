Evrensel yazarı Ayşen Şahin gözaltına alındı

Evrensel gazetesi yazarı Ayşen Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını belirtti.
Şahin, paylaşımında "Arkadaşlar polis kapıda, Vatan Emniyete götürülüyorum. Üstümü değiştirip çıkıyorum. Herkese tek tek haber veremedim" ifadelerini kullandı.
Arkadaşlar polis kapıda, Vatan Emniyete götürülüyorum. Üstümü değiştirip çıkıyorum. Herkese tek tek haber veremedim.— Ayşen Şahin (@temcikterelelli) February 8, 2021
Şahin'in gözaltına alınma gerekçesi henüz net değil.
Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ise, konuya ilişkin "Şimdi Taksim İlkyardım'da. Vatan'a götürülüyor. Henüz sebep söylenmemiş. 'Kağıdın ucundan gördüm. Boğaziçi protestoları ile ilgiliymiş' dedi. Takip ediyoruz" bilgisini verdi.
Ayşen ile şu an telefonda konuştum. Şimdi Taksim İlkyardım'da. Vatan'a götürülüyor. Henüz sebep söylenmemiş. 'Kağıdın ucundan gördüm. Boğaziçi protestoları ile ilgiliymiş' dedi. Takip ediyoruz.— Fatih Polat (@fpolat69) February 8, 2021
Öte yandan '8 Mart Kadın Platformu' Twitter hesabı, Şahin'in gözaltına alındığı anların görüntülerini paylaştı.
Ayşen Şahin’in 8 Mart Kadın Platformu toplantımız sırasında gözaltına alındığı an... #KadınlarıRahatBırak #AyşenŞahiniSerbestBırakın #AşağıBakmıyoruz pic.twitter.com/EjaV0lHx3b— 8 Mart Kadın Platformu (@8MartKadinPltf) February 8, 2021
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