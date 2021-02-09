İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, FETÖ'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi.
İstanbul merkezli 15 ilde gerçekleştirilen operasyonda 56 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.
Farklı adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Şüpheliler arasında 10 ihraç albay, 5 ihraç yarbay, 13 ihraç binbaşı, 5 ihraç yüzbaşı; 1 aktif, 22 ihraç toplam 23 üsteğmenin olduğu öğrenildi.
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