Çorlu tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Öz ‘sanık’ olarak hakim karşısına çıktı: Adalet adına utanç duyuyorum

8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen, 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasında eşini ve oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel hakkında iki dava açıldı. 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i ve eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz’e “Üç maymunu oynamayı tercih eden bir heyet” dediği gerekçesiyle 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması bugün. Öz, “Susalım istiyorlar. Konuşmayalım. Yağmur yüzünden oldu, kader diyelim istiyorlar. Yapmayınca da en çok sesi çıkanı susturmak istiyorlar” dedi.

'Bu bir yıldırma politikası'

Duruşma öncesi OdaTV’ye konuşan Öz, “Gerçek sorumlular, o hattın açılmasına karar veren, açan, yatırım yapmayan, eksiklikleri bilerek umursamayanlardır. Kısaca ulaştırma bakanından başlayıp TCDD bürokratları dahil yetkili olan herkes sorumludur” dedi.

Hakkında dava açılmasına ilişkin ise Öz, “Bu bir yıldırma politikası. Bilirkişilerin yanlı kişiler olduğunu haykırdık, davada yürümeyen her şeyi kamuoyu ile paylaştık, haksızlığı bir bir ortaya döktük. Susalım istiyorlar. Konuşmayalım. Yağmur yüzünden oldu, kader diyelim istiyorlar. Yapmayınca da en çok sesi çıkanı susturmak istiyorlar” değerlendirmesini yaptı.

Hakkında iki dava açıldığını anımsatan Mısra Öz, şöyle devam etti:

“Biri ‘mahkeme heyetine hakaretten’ açılan dava. Bu davada mahkeme heyetine üç maymunu oynuyorlar. Sarayın soytarıları dediğim için açıldı. Hâlâ aynı fikirdeyim. Sözlerimin arkasındayım. Katliam olduğu ortada olan bu olay, üç yıl oldu çözülemedi. Hâlâ alt düzeydeki dört sanık ile dava yürütmeye çalışıyorlar. Diğer dava ben ve ailelerden Hüseyin Şahin, İsmail Kartal. Avukatlarımızdan ise Selvi Yüzbaşıoğlu Saltan, Mürsel Ünder ve Gökmen Yeşil. Polise mukavemetten ve darp etmekten suçlanıyoruz.”

Öz, Çorlu tren davasını takip eden gazetecilere ve avukatlara dava açılmasına ilişkin ise “Kınıyorum. Adalet adına utanç duyuyorum” değerlendirmesini yaptı.