Kandilli: Hafta sonu sıcaklıklar 20 derece düşecek, kar yağışı bekleniyor

Şubat ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dün bazı illerde 25 dereceye kadar çıktı. Meteoroloji uzmanları sıcaklıkların 4-5 gün daha süreceğini fakat soğuk hava dalgasının kapıda olduğunu söylüyor. Cumartesi günü sıcaklıkların 20 derece düşmesiyle birlikte etkili kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Hürriyet'ten Ece Çelik'in “Bu sıcaklıklar nereden kaynaklanıyor?” sorusunu yanıtladı.

Şen, sıcaklıkların basınç sisteminden kaynaklandığını belirtti ve şu açıklamalarda bulundu:

“Üzerimizde yüksek basınç sistemi var. Yukarıdan gelmek isteyen alçak basınç sistemini buraya sokmuyor. Bu yüzden güneyden gelen akımlarla sıcaklıklar artıyor. Hafta sonu yüksek basınç sistemi zayıflayacak ve soğuk hava etkili olacak. Ancak bu yüksek sıcaklıkları 5 gün daha yaşayacağız. Bu durum Türkiye’nin iklim değişikliğinden kaynaklı yaşadığı anormallikleri gösteriyor. Şiddetli sellerin, yağışların artması da, şubat ayında 25 derece sıcaklığı görmemiz de küresel iklim değişikliğinden kaynaklanıyor.”

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek de cumartesi akşam saatlerinde Trakya’dan soğuk hava dalgası geleceğini belirterek şöyle konuştu:

"20 dereceye yakın bir sıcaklık düşüşü yaşayacağız. Hem sıcaklıklar düşecek hem de kar yağışı görülecek. Önümüzdeki hafta içi de kar yağışları olacak. Modellerde hafta sonu kar görünüyor ancak karla ilgili daha sağlıklı tahmini yarın ya da perşembe günü yapabiliriz. Önümüzdeki hafta kar ve soğuk hava dalgası gelse de şubat ayı ortalamanın üzerinde kalacak gibi görünüyor. Bir haftalık soğuk hava bize kışa geri döndük dedirtemez, aylık ortalamalara bakarak iklimdeki değişikliklere bakarız."