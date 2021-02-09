Meteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümünde lodos etkili olurken, Marmara, Ege ve Karadeniz'de kısa süreli fırtına bekleniyor. Meteoroloji ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar konusunda uyardı. Diğer yandan Ege, Marmara ve Batı Akdeniz'de de sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile İstanbul, Yalova, Bursa, Kütahya, Uşak, Antalya, Isparta, Zonguldak, Bartın, Artvin, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa sürel fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; güneyli yönlerden Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa sürel fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çığ uyarısı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İllere göre hava durumu ise şu şekilde:

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANKARA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu