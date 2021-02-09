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    Jigolo çetesinin kurbanları anlattı: 'Sesi çok güzeldi, 10 bin TL yatırdım'

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102091043765332-jigolo-cetesinin-kurbanlari-anlatti-sesi-cok-guzeldi-10-bin-tl-yatirdim/

    91 kişilik jigolo çetesine ilişkin hazırlanan iddianamede dolandırıcılığın yöntemine dair önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Konyalı döküm işçisi Veysel S., jigolo üyeliği için kendisini arayan kadın hakkında "Sesi çok güzeldi. Toplamda 10 bin lira yatırdım" diye konuştu.

    Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, liderliğini 44 yaşındaki müzisyen Çağatay Öztürk’ün yaptığı 91 kişilik jigolo çetesine ilişkin hazırlanan iddianamede, dolandırılanlara dair önemli ayrıntılar ortaya çıktı. 

    İddianameye göre, şebekeye 120 bin 660 lira kaptıran 48 yaşındaki Mehmet K.’nin polise başvurusu sonrası soruşturma başlatıldı. İfadesine göre Mehmet K., Eylül 2019’da internette gezindiği sırada ‘Rüya Ajans’, ‘Çapkın Ajans’, ‘Gökyüzü Ajans’ gibi jigolo sitelerine girip çıktı. Mehmet K. girdiği her siteye iletişim bilgilerini bıraktı. 400 liralık bir üyelik ücreti yatırmakla işe başlayan Mehmet K. 10 gün içinde 120 bin 660 lira yatırdıktan sonra dolandırıldığını anladı.

    Kocaeli’de yaşayan 40 yaşındaki Emrullah Ö.’nün ifadesine göre, jigolo çetesine 11 bin 600 lira kaptırdığı süreçte işsizdi. Emrullah Ö., geçen yıl 20-21 Şubat’ta ‘Jider’ isimli bir jigolo sitesine bilgilerini verdi. Kısa süre sonra aranan Emrullah Ö., 1300 liraya yakın üyelik ücreti yatırdı. Daha sonra ajans Emrullah Ö.’ye "Sizinle birlikte olmak isteyen kişi Tuğçe Hanım. Birazdan sizi arayacak" denildi.

    Kendisini Tuğçe olarak tanıtan kişi, Emrullah Ö.’ye "Senin adına ajansa 4 bin 500 lira yatırdım" dedi. Tuğçe, Emrullah Ö.’yü bir kez daha arayarak "Seninle sabaha kadar birlikte olmak istiyorum. Ajansa 10 bin TL daha gönderdim" ifadesini kullandı.

    Emrullah Ö., ajans tarafından aranarak "Tuğçe Hanım’la sabaha kadar birlikte olmak isterseniz 2000 lira daha yatırmanız gerekir" denildi. Birkaç saat sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) paraya el koyduğu yalanını uyduran şebekeden kendisini 'İhsan Beyoğlu' olarak tanıtan bir kişi, Emrullah Ö.’ye "Hesabına 22 bin 800 lira gönderilmiş. Bu ajans jigolo ajansı. Burada çalışmak suçtur. Paraya el koydum. 6 bin 800 lira daha yatır. Paranın sana gönderilmesini sağlayacağım" dedi.

    Hesabına para geleceğini düşünen Emrullah Ö. ifadesinde "Fakat hiçbir gelişme olmadı. Gece de bayan gelmedi" diye konuştu.

    Üye yapılırken, üyeliğin derecesine göre bin ile 2 bin TL arasında kayıt parası alınıyordu. Tuzağa düşürülen erkek, şebeke kadın üyesi tarafından aranıyordu. Şebekenin başka bir üyesi ise tuzağa çekilmiş erkeği arayarak, "Sen FETÖ'cülerin hesabına para yatırmışsın. Başın belada ancak biz sana yardım edeceğiz. Bunun için para gerekli" diyerek, verdikleri hesaba ek para yatırması isteniyordu. Bu görüşmelerden sonra da bağlantı koparılıyordu.

    'Dul ve elit bayanlarla birlikte olup para kazanmak istedim'

    Ankara’da inşaat ustası olarak çalışan ve 5 bin 400 lira dolandırılan 52 yaşındaki Erdoğan G. ise amacını “Ayda 5 bin TL nakit para karşılığı dul ve elit bayanlarla birlikte olup para kazanmak istedim” sözleri ile açıklıyor. Konyalı döküm işçisi  29 yaşındaki Veysel S. ise, jigolo üyeliği için kendisini arayan kadın için “Sesi çok güzeldi. Toplamda 10 bin lira yatırdım” diye konuştu.

    Günlük ciro 1 milyon lira

    İddianameye göre, liderliğini görünürde müzik ile uğraşan Çağatay Öztürk’ün yaptığı jigolo çetesi Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar’da kurdukları 10 ayrı çağrı merkezi üzerinden dolandırıcılık yaptı.

    Konuya yakın bir kaynak, 10 çağrı merkezi üzerinden günlük elde edilen cironun 1 milyon lirayı bulduğunu söylüyor. Şebeke üyelerinin çalışma saatlerinden, kurbanları ile yapacakları konuşmalara değin her ayrıntı önceden belirlenmiş durumda. Elde edilen paralar günlük olarak toplanıp çete yöneticilerine aktarılmış. Sanıklar, ‘çıkar amaçlı örgüt kurma', ‘örgüte üye olma’ ve ‘nitelikli dolandırıcılıkla’ suçlanıyor.

    Etiketler:
    mağdur, Operasyon, iddianame, TL, Para, Dolandırıcılık, jigolo
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