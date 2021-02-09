Habertürk yazarı Par: Muharrem İnce’nin önemli birkaç avantajı var

Habertürk yazarı Kübra Par, CHP'den istifa eden ve kendi partisini kurmaya hazırlanan Muharrem İnce'nin ittifaklar konusunda işinin çok zor olduğunu, ancak önemli birkaç avantajının bulunduğunu söyledi.

Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par, Memleket Hareketi'nin kurucusu Muharrem İnce'nin CHP'den istifasıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

"Tamam ittifaklar konusunda işi çok zor Muharrem İnce’nin ama önemli birkaç avantajı var" diyen Par, "Etkileyici konuşmalar yapabiliyor, dikkatleri üzerine çekebiliyor. İktidara yakın medya ve devlet televizyonu, açıklamalarına geniş yer verecek. Ayrıca Meclis’te 4 milletvekiline sahip olması kritik oylamalarda gözleri İnce’ye çevirecek" görüşünü dile getirdi.

Par, "İşte bu nedenle yeni kurulan diğer partilerin liderlerine kıyasla daha çok gündemde olacaktır" ifadesini kullandı.