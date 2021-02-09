Kayıt
10:44 09 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Meral Akşener

    Akşener: Instagram fenomeni damat gitti, damat aromalı rektör geldi, kader utansın

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 133
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0c/1043212137_0:90:2634:1572_1200x675_80_0_0_d4619f5a0351936106aaeedc135779f3.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102091043765670-aksener-instagram-fenomeni-damat-gitti-damat-aromali-rektor-geldi-kader-utansin-/

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan tartışmaları değerlendirdi. Akşener, "Instagram fenomeni damat gitti. Şimdi ise damat aromalı rektör geldi. Kader utansın" dedi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Akşener, sözlerinin başında Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestoları değerlendirdi.

    Prof. Dr. Bulu'nun "Ben Boğaziçi’ni dünyada ilk 100 üniversite içine sokacağım" şeklindeki açıklamasını hatırlatan Akşener, "Sayın Erdoğan’a sorarsanız, bu arkadaş gerçek bir liyakat abidesi. Çünkü kendisi, daha önce iki üniversitede daha rektörlük yapmış. Peki onları, bırakın dünyada, Türkiye’de ilk 100 içine sokabilmiş mi? Hayır" dedi. Akşener, şöyle devam etti:

    • "Yani, Sayın Erdoğan, bilmediği her konuda gösterdiği o müthiş uzmanlıkla diyor ki; 'Yıllarca Boğaziçi Üniversitesi’ni, Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri yapan kadro, bu işi bilmiyor, kendi üniversitesini, Türkiye’de ilk 100 içine bile sokamamış Melih Bulu, bu işin uzmanı.'
    • Bu akıl dolu değerlendirme tanıdık geliyor mu? Çünkü biz bu filmi daha önce de izlemiştik. Hatırlarsanız, Damat bakanı atadığında da kendisinden, bu arkadaşımızın ne kadar büyük bir ekonomist olduğunu dinlemiştik. Hani açıktan ekonomi dersi almıştı ya kendisi. Heyhat huylu huyundan vazgeçmiyor. Instagram fenomeni damat bakan gitti, şimdi ise damat aromalı rektör geldi. Kader utansın."

    Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Prof. Dr. Ayşe Buğra'dan "Türkiye’de, Soros’un adeta ofis temsilcisi olan birinin karısı" diye bahsetmesini de eleştirdi.

    "Sayın Erdoğan, senin bilimle, araştırmayla pek alakan yoktur ama ben yine de anlatayım" diyen Akşener, Prof. Dr. Buğra'nın her şeyden önce çok değerli bir akademisyen olduğunu söyledi.

    "Birçok başka alanın yanı sıra, Türkiye’de iş dünyası ile devlet arasındaki ilişkileri incelediği çalışmalarıyla da, literatüre önemli katkılar yapmış önemli bir bilim insanımızdır" ifadesini kullanan Akşener, şunları söyledi:

    • "Ama aynı zamanda Ayşe Buğra, rahmetli Tarık Buğra’nın da kızıdır. O Tarık Buğra ki, senin fesline, burma bıyıklına benzemez. O Tarık Buğra ki, TRT’nin TRT olduğu zamanlarda bu millete ecdadını hakkıyla anlatan, milli mücadele ruhunu hakkıyla aktaran dizilerin uyarlandığı, muhteşem romanların yazarıdır. 

    'Sen eskiden siyasetin raconunu bilirdin'

    • Sen artık kabak tadı veren cehaletinle, bunları bilmeyebilirsin. Ama Sayın Erdoğan, her şeyin ötesinde bir kadından, bir bilim insanından söz ediyorsun. Terbiyeli olacaksın. Efendi olacaksın. Bu sözler devletin başına yakışmaz. Cuma namazı çıkışında abuk sabuk konuşup, abdesti gıybetle bozmak, bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na yakışmaz.
    • Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Boğaziçi Üniversitesi'nin 36 yıllık şerefli bir hocasını, milletimizi gururlandıracak bilimsel çalışmalar yapmış bir kadını hedef tahtasına koyamaz. Ayıptır. Günahtır. Sen eskiden siyasetin raconunu bilirdin. Hapisteki birinin ailesine laf edilmeyeceğini de bilirdin. Saray’a girdiğinden beri ne racon kaldı, ne nezaket kaldı, ne de izan kaldı. Yazıklar olsun."

    'Al sana savaşılacak manşet'

    Akşener, devamında Takvim gazetesinin 'Bu haberi okumadan markete girmeyin' başlıklı haberini eleştirdi. Erdoğan'ın geçmiş açıklamalarına atıfta bulunan Akşener, "Manşetlerle savaştık' diyordun. Al sana savaşılacak manşet. Önüne gelene 'terörist' demeyi biliyorsun. İlla terörist arıyorsan, önce ay sonunu getiremeyen milletimizin sorunlarıyla alay eden bu haysiyetsizliğe bakacaksın Sayın Erdoğan" diye konuştu.

    Etiketler:
    Instagram, Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi, İYİ Parti, Meral Akşener
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Wiki Anıtları Seviyor 2020 yarışmasının kazananlarından ABD'li fotoğrafçı Steve Ferro'nun görüntülediği Kansas eyaletindeki Lower Fox Creek Okulu binası
    Wiki Anıtları Seviyor 2020 yarışmasının kazananları
    Karikatür
    Biden, Trump'ın 'yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
    İnfografik
    İstanbul fırkateyni
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet