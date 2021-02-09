Akşener: Instagram fenomeni damat gitti, damat aromalı rektör geldi, kader utansın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Akşener, sözlerinin başında Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestoları değerlendirdi.

Prof. Dr. Bulu'nun "Ben Boğaziçi’ni dünyada ilk 100 üniversite içine sokacağım" şeklindeki açıklamasını hatırlatan Akşener, "Sayın Erdoğan’a sorarsanız, bu arkadaş gerçek bir liyakat abidesi. Çünkü kendisi, daha önce iki üniversitede daha rektörlük yapmış. Peki onları, bırakın dünyada, Türkiye’de ilk 100 içine sokabilmiş mi? Hayır" dedi. Akşener, şöyle devam etti:

"Yani, Sayın Erdoğan, bilmediği her konuda gösterdiği o müthiş uzmanlıkla diyor ki; 'Yıllarca Boğaziçi Üniversitesi’ni, Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri yapan kadro, bu işi bilmiyor, kendi üniversitesini, Türkiye’de ilk 100 içine bile sokamamış Melih Bulu, bu işin uzmanı.'

Bu akıl dolu değerlendirme tanıdık geliyor mu? Çünkü biz bu filmi daha önce de izlemiştik. Hatırlarsanız, Damat bakanı atadığında da kendisinden, bu arkadaşımızın ne kadar büyük bir ekonomist olduğunu dinlemiştik. Hani açıktan ekonomi dersi almıştı ya kendisi. Heyhat huylu huyundan vazgeçmiyor. Instagram fenomeni damat bakan gitti, şimdi ise damat aromalı rektör geldi. Kader utansın."

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Prof. Dr. Ayşe Buğra'dan "Türkiye’de, Soros’un adeta ofis temsilcisi olan birinin karısı" diye bahsetmesini de eleştirdi.

"Sayın Erdoğan, senin bilimle, araştırmayla pek alakan yoktur ama ben yine de anlatayım" diyen Akşener, Prof. Dr. Buğra'nın her şeyden önce çok değerli bir akademisyen olduğunu söyledi.

"Birçok başka alanın yanı sıra, Türkiye’de iş dünyası ile devlet arasındaki ilişkileri incelediği çalışmalarıyla da, literatüre önemli katkılar yapmış önemli bir bilim insanımızdır" ifadesini kullanan Akşener, şunları söyledi:

"Ama aynı zamanda Ayşe Buğra, rahmetli Tarık Buğra’nın da kızıdır. O Tarık Buğra ki, senin fesline, burma bıyıklına benzemez. O Tarık Buğra ki, TRT’nin TRT olduğu zamanlarda bu millete ecdadını hakkıyla anlatan, milli mücadele ruhunu hakkıyla aktaran dizilerin uyarlandığı, muhteşem romanların yazarıdır.

'Sen eskiden siyasetin raconunu bilirdin'

Sen artık kabak tadı veren cehaletinle, bunları bilmeyebilirsin. Ama Sayın Erdoğan, her şeyin ötesinde bir kadından, bir bilim insanından söz ediyorsun. Terbiyeli olacaksın. Efendi olacaksın. Bu sözler devletin başına yakışmaz. Cuma namazı çıkışında abuk sabuk konuşup, abdesti gıybetle bozmak, bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na yakışmaz.

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Boğaziçi Üniversitesi'nin 36 yıllık şerefli bir hocasını, milletimizi gururlandıracak bilimsel çalışmalar yapmış bir kadını hedef tahtasına koyamaz. Ayıptır. Günahtır. Sen eskiden siyasetin raconunu bilirdin. Hapisteki birinin ailesine laf edilmeyeceğini de bilirdin. Saray’a girdiğinden beri ne racon kaldı, ne nezaket kaldı, ne de izan kaldı. Yazıklar olsun."

'Al sana savaşılacak manşet'

Akşener, devamında Takvim gazetesinin 'Bu haberi okumadan markete girmeyin' başlıklı haberini eleştirdi. Erdoğan'ın geçmiş açıklamalarına atıfta bulunan Akşener, "Manşetlerle savaştık' diyordun. Al sana savaşılacak manşet. Önüne gelene 'terörist' demeyi biliyorsun. İlla terörist arıyorsan, önce ay sonunu getiremeyen milletimizin sorunlarıyla alay eden bu haysiyetsizliğe bakacaksın Sayın Erdoğan" diye konuştu.