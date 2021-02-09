İzmir'de 123 sığınmacı Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarıldı

Dikili, Seferihisar ve Urla açıklarında, 87'si Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen, 123 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Ekipleri Urla ilçesi açıklarında, lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye gitti. 36 sığınmacı botlarla karaya çıkarıldı.

Dikili ilçesindeki iki ayrı lastik botta ve Seferihisar açıklarındaki can salları içerisinde ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 87 sığınmacı kurtarıldı.

Karaya çıkarılan sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.