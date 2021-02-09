Mansur Yavaş: Rozetsiz başkanlık yapacağıma söz verdim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ben rozetsiz başkanlık yapacağıma söz verdim; genel siyasete karışmadan aynı yolda yürüyorum yürümeye de devam edeceğim. Tek derdim Ankara’ya eşit bir şekilde hizmet etmektir. Benim görev alanım Ankara ve Ankaralılar. Rozetsiz başkanım sözüne sadığım” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi şubat ayı birinci birleşimi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlığında gerçekleşti.

Mecliste gündeme dair açıklamalarda bulunan Yavaş, göreve gelmeden önce de geldikten sonra da ‘rozetsiz başkanlık’ yapacağını ifade ederek, siyasi içerikli açıklamalardan kaçındığını belirtti.

‘Sözüne sadığım’

Yavaş, şöyle konuştu:

“Esas siyaset bizim yaptığımız değil sorumluluk gereği bu yaptığımızdan rahatsızlık duyarak sözde yıpratma faaliyeti başlatmaktır ama toplumda karşılığı çok şükür yoktur.

Arkadaşlar ben rozetsiz başkanlık yapacağıma söz verdim ve genel siyasete karışmadan aynı yolda yürüyorum, yürümeye devam edeceğim. Hem bana bu görevi veren seçmenin iradesine hem de rozetsiz başkanım sözüne sadığım.”

‘Siyasi hiçbir davranışın içinde olmayacağım’

ABB TV (Ankara Büyükşehir Belediyesi TV), sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan Belediye Meclis toplantısında Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Siyasi hiçbir davranışın içinde olmayacağım. Tek derdim Ankara'da ayrım yapmadan, eşit bir şekilde herkese hizmet etmektir.

Şunu da asla kabul etmiyorum, Kabe-i Muazzam'a terbiyesizlik yapacaklar ve biz de bunu kabul edeceğiz. Hep kendinizi dindar görüyorsunuz, milleti dinsiz görüyorsunuz. Bunun için kaybedeceksiniz. Kendinizi Allah'ın yerine koymayın."

‘Benim işim, görev alanım Ankara ve Ankaralılar’

“Benim işim görev alanım Ankara ve Ankaralılar” diyerek konuşmasına devam eden Yavaş, kentin tümüne eşit hizmet götürdüğünün altını çizerek, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin belediye bütçesinden kendisini karalamak için yaptığı harcamalara da şu sözlerle dikkat çekti: