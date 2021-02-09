Kayıt
12:22 09 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

    Mansur Yavaş: Rozetsiz başkanlık yapacağıma söz verdim

    © Fotoğraf : Twitter/Ankara Büyükşehir Belediyesi
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 13
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/06/1043743028_0:0:1600:900_1200x675_80_0_0_26f401f3277eab0df627108d1dceef23.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102091043766700-mansur-yavas-rozetsiz-baskanlik-yapacagima-soz-verdim/

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ben rozetsiz başkanlık yapacağıma söz verdim; genel siyasete karışmadan aynı yolda yürüyorum yürümeye de devam edeceğim. Tek derdim Ankara’ya eşit bir şekilde hizmet etmektir. Benim görev alanım Ankara ve Ankaralılar. Rozetsiz başkanım sözüne sadığım” dedi.

    Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi şubat ayı birinci birleşimi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlığında gerçekleşti.

    Mecliste gündeme dair açıklamalarda bulunan Yavaş, göreve gelmeden önce de geldikten sonra da ‘rozetsiz başkanlık’ yapacağını ifade ederek, siyasi içerikli açıklamalardan kaçındığını belirtti.

    ‘Sözüne sadığım’

    Yavaş, şöyle konuştu:

    • “Esas siyaset bizim yaptığımız değil sorumluluk gereği bu yaptığımızdan rahatsızlık duyarak sözde yıpratma faaliyeti başlatmaktır ama toplumda karşılığı çok şükür yoktur.
    • Arkadaşlar ben rozetsiz başkanlık yapacağıma söz verdim ve genel siyasete karışmadan aynı yolda yürüyorum, yürümeye devam edeceğim. Hem bana bu görevi veren seçmenin iradesine hem de rozetsiz başkanım sözüne sadığım.”

    ‘Siyasi hiçbir davranışın içinde olmayacağım’

    ABB TV (Ankara Büyükşehir Belediyesi TV), sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan Belediye Meclis toplantısında Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    • “Siyasi hiçbir davranışın içinde olmayacağım. Tek derdim Ankara'da ayrım yapmadan, eşit bir şekilde herkese hizmet etmektir.
    • Şunu da asla kabul etmiyorum, Kabe-i Muazzam'a terbiyesizlik yapacaklar ve biz de bunu kabul edeceğiz. Hep kendinizi dindar görüyorsunuz, milleti dinsiz görüyorsunuz. Bunun için kaybedeceksiniz. Kendinizi Allah'ın yerine koymayın."

    ‘Benim işim, görev alanım Ankara ve Ankaralılar’

    “Benim işim görev alanım Ankara ve Ankaralılar” diyerek konuşmasına devam eden Yavaş, kentin tümüne eşit hizmet götürdüğünün altını çizerek, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin belediye bütçesinden kendisini karalamak için yaptığı harcamalara da şu sözlerle dikkat çekti:

    • "Arkadaşlar benden en küçük bir siyaset iması duydunuz mu? Böyle bir hadsizlik ve nezaketsizlik yaptığıma şahit oldunuz mu?
    • Herhangi bir partinin iç işine karıştığım, onun genel başkanına laf yetiştirdiğim oldu mu? Gerçek şudur, belediyecilikte siyaset hizmet götürürken oy veren, vermeyen ayrımı yapmamaktır ama arşivler ortada. Bir gün bile elimize seçim sonuçlarını almadık.
    • Bize Çayyolu az oy vermiş oraya kötü otobüs gönderelim, Çankaya'dan az oy geldi asfaltı geciktiren gibi saplantımız olmadı. Biz bütün Ankara’yı bir gördük, bir görmeye de devam edeceğiz. Belediye siyaseti öyle gerektiriyor diye ruh hastalığı saplantılarına kapılarak kimseyi 2. sınıf hemşehrimiz olarak da değerlendirmeyeceğiz.
    • Gecenin geç saatlerine kadar tüm belediye başkanlarını ve tüm belediye meclis üyelerini konuşturup, belediye başkanın gece 2’den, 3’den sonra kimse dinlemeyecek taktiği kullanarak meclisi oyalayıp oyalayıp ondan sonra da Mansur Yavaş'a biz 10 milyarın hesabını ver dedik, veremedi kaçtı şeklinde sosyal medyada olsun gazetelere reklam mahiyetinde beyanat verenler kimdir?
    • Hem siyaset yapacaksın hem de bunun maliyetini devletin, milletin sırtına bindireceksiniz. Ve bu nedenle de kamu zararına sebep olduğu için de savcılığa verilmiştir. Ucuz siyasete buralarda gerek yoktur.”
    Etiketler:
    belediyecilik, rozet, Ankara, Mansur Yavaş
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Wiki Anıtları Seviyor 2020 yarışmasının kazananlarından ABD'li fotoğrafçı Steve Ferro'nun görüntülediği Kansas eyaletindeki Lower Fox Creek Okulu binası
    Wiki Anıtları Seviyor 2020 yarışmasının kazananları
    Karikatür
    Biden, Trump'ın 'yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
    İnfografik
    İstanbul fırkateyni
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet