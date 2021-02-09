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    Yeni Akit yazarı Alpay: Terör, bölücülük, ihanet vurgusu yapılarak toplum ikna edilemedi

    © AFP 2020 / BULENT KILIC
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102091043768277-yeni-akit-yazari-alpay--teror-boluculuk-ihanet-vurgusu-yapilarak-toplum-ikna-edilemedi/

    Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara yönelik eleştirilerin faydasız olduğunu belirten Yeni Akit gazetesi yazarı Alpay "Sürekli terör, bölücülük, ihanet vurgusu yapılarak ne toplum ikna edilebildi ne de eylemlerin büyümesi engellenebildi. Resmi söylem yanlıştı, sonuçları da siyaset açısından faydasız oldu" ifadelerini kullandı.

    Yeni Akit gazetesi yazarı Kenan Alpay, Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolara yönelik 'terör, bölücülük, ihanet' gibi söylemlerinin toplumda karşılık bulamadığını, eylemlerin büyümesini engelleyemediğini yazdı.

    Alpay, bugünkü 'Ajitasyon ve propaganda mı, adalet ve kuşatıcılık mı?' başlıklı yazısında, 147 yazarın Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolara verdiği desteği eleştirdi.

    'İlk cümlede mi ofsayta düşer bu kadar aydın ve sanatçı'

    Yazarların yayımladığı bildiriyi "İlk cümlede mi ofsayta düşer bu kadar aydın ve sanatçı diye hayıflanmadan da edemiyorsunuz, ne yazık ki" diye eleşitren Alpay, eleştirme nedeninin de bildirideki "Aşağı bakmayacağız" ifadesinin olduğunu vurguladı. Alpay, yazısında şu ifadeleri kullandı:

    "Bakın mesela Ece Temelkuran ve Oya Baydar’dan Murathan Mungan, Ferhan Şensoy, Zülfü Livaneli, Yekta Kopan ve Atilla Dorsay’a kadar 147 aydın ve sanatçı bir araya gelip Boğaziçi eylemlerine destek için bir bildiri kaleme alıp imzalamışlar. Çok güzel bir aydın duyarlılığı, yerinde bir sanatçı tavrı diyerek tebrik etmek için kolları sıvarken doğal olarak önce şu bildiriye bir bakalım diyorsunuz. İlk cümlede mi ofsayta düşer bu kadar aydın ve sanatçı diye hayıflanmadan da edemiyorsunuz, ne yazık ki. Öğrencilerin terörist olarak yaftalanmasını şu kadarının gözaltına alınmasını kınamak tamam da ‘Demokratik haklarını kullanan öğrencilere polisin yönelttiği ‘aşağı bak’ komutu…” işi nereden çıktı. “Aşağı bak” söyleminin görüntülere giydirildiği ortaya çıkmışken neden inatla “polisin aşağı bak komutu” yalanı üzerinden ajitasyon ve propaganda yapma yönünde bu kadar insan irade beyan ediyor? Bu basit bir ayrıntı, ihmalden kaynaklanan bir yanılsama değil. Aksine Kemalist-sol kültürün pek sevdiği ve kesin sonuç vereceğine inandığı bir ajitasyon ve propaganda yöntemi olduğu için ‘aşağı bak’ parolasına bu kadar heyecanla sarılıyorlar maalesef."

    'Resmi söylem yanlıştı, sonuçları da siyaset açısından faydasız oldu'

    Yazısını "İktidar kanadından eylemlere yönelik ilk etapta sarf edilen niteleme ve ithamlar da benzer bir sıkıntıyla maluldü ne yazık ki" diye devam eden Alpay, eleştirilerini şöyle dile getirdi:

    © AFP 2020 / BULENT KILIC
    147 yazardan Boğaziçili öğrencilere destek: 'Aşağı bakmayacağız'
    "Sürekli bir biçimde eylemleri PKK ve radikal-silahlı sol örgütlerle iltisaklı ve irtibatlı ilan eden resmi beyanlar aynı hastalıklı geleneğin tezahüründen başka bir şey değildi aslında. Sürekli terör, bölücülük, ihanet vurgusu yapılarak ne toplum ikna edilebildi ne de eylemlerin büyümesi engellenebildi. Resmi söylem yanlıştı, sonuçları da siyaset açısından faydasız oldu.
    Asıl sapma ajitasyon ve propaganda yarışına girmekle başlıyor. Adalet ve kuşatıcılık açısından esaslı bir rekabet yaşanması gerekirken basit ve geçici kazanımlara odaklanan siyaset ülkeyi anlamsız ve faydasız birtakım hırslara angaje ediyor. Ehliyet, liyakat, toplumsal talepleri karşılama, sosyal adalet, kuşatıcı söylem gibi alanlarda uzun erimli, sabırlı ve azimli işler üretmeye aday olmak icap ediyor. Herkes kendi defosunu, çelişkisini gizlemenin fakat rakiplerininkini hiç gündemden düşürmemenin peşinde. İyi ama sürekli rakiplerin açıklarını arayıp afişe ederek hangi iyilik, güzellik ve de hayır inşa edilebilir ki!? Bir an önce bu çarpık ve fasit işleyişin dışına çıkmak gerekiyor."
    Etiketler:
    Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi, Kenan Alpay, PKK, bölücü, Terör, Yeni Akit
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    Köyde vakaya rastlanmamasını lavantaya bağlayan Muhtar Yılmaz, Biz lavantaları kaynatıp buharını içimize çekiyoruz. Bunun da iyi geldiğini kendimizce düşünüyoruz. Bilimsel bir sonucu yok ama vaka olmamasını buna bağlıyoruz. Lavantanın çayını içiyoruz. Zaten köyümüzde bir gelenek var. Herkes yatmadan önce yarım çay bardağı lavanta suyunu içer. Gece müthiş bir uyku düzeni sağlıyor. Vücuttaki ağrılara iyi geliyor. Birçok faydası da var. Sadece lavanta bize iyi geliyor diye kuralları hiçe saymıyoruz. Bizim köye yakın 2 köy daha var, onlarda da bizim gibi vakaya rastlanmadı diye konuştu.
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