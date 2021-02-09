Şehir ve konutlara ses düzenlemesi: 46 ilin gürültü haritası çıkarıldı

Şehirlerin en önemli sorunlarından biri gürültü sorununa karşı yeni bir önlem geliyor. Yapılacak düzenleme ile imar planları için ses haritaları da baz alınacak.

Şehirlerdeki gürültü yoğunluğu için akustik planlama geliyor. Özellikle büyükşehirlerde artan gürültü yoğunluğu yaşam kalitesini düşürüyor. Bu durum, vatandaşların günlük yaşamda en çok şikayetçi olduğu konulardan biri haline geldi. Artan şikayetler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı harekete geçirdi, 46 ilin gürültü haritası çıkarıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamaya göre, eylem planı kapsamında kısa, orta ve uzun vadede gürültü azaltım senaryoları oluşturuluyor. Ses oranının çok yüksek olduğu sıcak noktalar belirleniyor.

Stratejik gürültü haritalarının sonuçlarına göre hazırlanan eylem planları imar planlarına da esas teşkil edecek.

17 ilde yeni imar planlaması

Bakan Kurum, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Balıkesir, Konya'nın aralarında yer aldığı 17 ilin çevresel gürültü eylem planlarının belediye başkanlıkları tarafından tamamlandığını belirterek, İzmir, Ankara, Denizli illerinde de gürültü eylem planı hazırlama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Kurum, gürültü ile etkin mücadelenin sağlanması amacıyla, ölçümlerin standartlara uygun ve doğru yapılması için 87 laboratuvarın yetkilendirildiğini belirtti.

586 gürültü şikayeti geldi: ‘Çevresel gürültü sınır değerleri getirildi’

Kurum, bakanlık tarafından geçen yıl 2 bin 383 gürültü denetimi yapıldığını kaydetti:

"E-denetim sistemi verilerine göre önceki yıl bin 171, geçen yıl da 586 adet gürültü konulu şikayet denetimi gerçekleşti. Gürültü konusunda hukuki, teknik düzenlemeler Avrupa Birliği Çevresel Gürültü Direktifi ile tam uyumlu olarak hazırlanmış olan yönetmelik çerçevesinde yürütülüyor. Yönetmelikle; ulaşım kaynakları (karayolları, demiryolları, suyolları, havaalanları), endüstri tesisleri, şantiye faaliyetleri, işyerleri, atölyeler, imalathaneler, eğlence yerleri için çevresel gürültü sınır değerleri getirilmiştir."

Gürültü konusunda alınacak tedbirler belediye başkanlıkları tarafından yürütülecek.