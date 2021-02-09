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    ASELSAN, Gebze-Darıca Metro Hattı'nın sinyalizasyon sistemini sağlayacak

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102091043768958-aselsan-gebze-darica-metro-hattinin-sinyalizasyon-sistemini-saglayacak/

    Körfez bölgesindeki ulaşım için stratejik önemi bulunan Gebze-Darıca Metro Hattı'nın sinyalizasyon sistem çözümleri ihalesini 17 milyon euro bedelle ASELSAN kazandı.

    Gebze-Darıca Metro Hattı'nın sinyalizasyon sistem çözümlerinin yapımını kapsayan ihaleyi 17 milyon euro bedelle kazanan ASELSAN, ana yüklenici EZE İnşaat ile imzaların atılmasının ardından çalışmalara başladı.

    Toplamda 28 aracın (7 set) hizmet vereceği Gebze-Darıca Metro Hattı, 15.5 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşuyor.

    Metro, operatörsüz işletme (CBTC GoA4) olarak tanımlanan sinyalizasyon sistemine sahip olacak.

    ASELSAN, Gebze-Darıca Metro Hattı'nın sinyalizasyon sistemini sağlayacak
    © AA
    ASELSAN, Gebze-Darıca Metro Hattı'nın sinyalizasyon sistemini sağlayacak

    Taşınan yolcu kapasitesi artacak

    ASELSAN'ın geliştirdiği özgün sinyalizasyon teknolojisi sayesinde metro hatlarında kullanılmaya başlanan Haberleşme Tabanlı Tren Kontrol Sistemi (CBTC) ile aynı yönde hareket eden trenler arası servis zamanı aralıkları düşürülerek, taşınan yolcu kapasitesi artırılacak.

    Daha önceki sinyalizasyon projelerinde ASELSAN'ın geliştirdiği özgün sürücüsüz metro sinyalizasyon sistemi bu projede de kullanılacak.

    Sinyalizasyon sistemiyle trene doğrudan müdahale edilebiliyor

    Araç Üstü Sinyalizasyon Sistemi, kontrol merkezinden haberleşme sistemiyle aktarılan verilerin alınması, işlenmesi, trendeki ilgili birimlere aktarılması, trenin belirlenen sınırlamalara uymaması durumunda otomatik tren koruma fonksiyonlarının işletilerek trene doğrudan müdahale edilmesi, trenin hassas konum, hız, durum verilerinin hesaplanması ve Kontrol Merkezine bildirilmesi gibi işlevleri yerine getiriyor.

    Sistem ayrıca konumlama, tren koruma, tren bütünlüğü kontrolü, kapı ve hız kontrolü gibi kritik fonksiyonları da yapacak.

    ASELSAN'ın geliştirdiği teknoloji, bilgi ve sürüş güvenliği sağlarken, enerji verimliliği anlamında da önemli yenilikler sunuyor.

    Bunların yanı sıra, metro ulaştırma sistem işletmecisi ve metro kullanıcısı için oldukça önemli özellikleri bulunan sistem, kullanım kolaylığı, uzaktan yönetim, arızaları hızlı belirleme ve müdahale, metro seferlerinde gecikmenin en aza indirilmesi özellikleriyle de dikkati çekiyor.

    ASELSAN İstanbul metro projelerinde de görev almıştı

    ASELSAN, daha önce de M1-Yenikapı-Otogar-Havalimanı-Kirazlı-Halkalı Metro Hattı'nda kullanılacak yeni 68 metro araç seti, Otomatik Tren Kontrol Sistemi Donanım ve Yazılımı Geliştirme, U1-Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Sinyalizasyon ile U1-Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Sinyalizasyon projelerinde de görev aldı.

    Şirket, yürüttüğü sinyalizasyon projeleriyle Türkiye'nin genel olarak ihtiyaç duyduğu tüm demir yolu sinyalizasyon ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflerken, geliştirilen tasarım ve çözümle bu alanda yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırıyor.

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    Etiketler:
    Türkiye, Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma, yolcular, yolculuk, Yolcu, Metro, Tren, Gebze-Darıca Metro Hattı, ASELSAN
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    Köyde vakaya rastlanmamasını lavantaya bağlayan Muhtar Yılmaz, Biz lavantaları kaynatıp buharını içimize çekiyoruz. Bunun da iyi geldiğini kendimizce düşünüyoruz. Bilimsel bir sonucu yok ama vaka olmamasını buna bağlıyoruz. Lavantanın çayını içiyoruz. Zaten köyümüzde bir gelenek var. Herkes yatmadan önce yarım çay bardağı lavanta suyunu içer. Gece müthiş bir uyku düzeni sağlıyor. Vücuttaki ağrılara iyi geliyor. Birçok faydası da var. Sadece lavanta bize iyi geliyor diye kuralları hiçe saymıyoruz. Bizim köye yakın 2 köy daha var, onlarda da bizim gibi vakaya rastlanmadı diye konuştu.
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