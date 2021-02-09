Kılıçdaroğlu: Şu anda TBMM, AK Parti ve MHP'nin vesayeti altında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) vesayet altında olduğu görüşünü savundu. Kılıçdaroğlu, "Şu anda TBMM, AK Parti ve MHP'nin vesayeti altındadır. Hiç AK Parti Çankırı milletvekilinin kürsüye çıkıp da Çankırı'nın sorunlarını dile getirdiğini duyan var mı? Anlatamaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerinin başında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın "Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz" diyen bir çiftçiye "Cebindeki telefonu kaça aldın?" yanıtını verdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Mahir Ünal, önemli bir kişi. Çiftçiye gidiyor. Bulmuş seni kime derdini anlatacak? Hemen diyor ki ' Telefonunu ver bakayım ', 450 lirayı çiftçi için büyük bir para görüyor. Şu geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Bir telefonu çiftçi için şikayet etmemesi gereken araç olarak görüyor.

', 450 lirayı çiftçi için büyük bir para görüyor. Şu geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Bir telefonu çiftçi için şikayet etmemesi gereken araç olarak görüyor. Adam perişan olmuş, 450 lira dediğin nedir? Sen ne kadar alıyorsun, saraydakiler ne kadar alıyorlar. Sen çiftçiye bir telefonu çok görüyorsun. Bir ayda bir avuç tefeciye ödediği faiz 21 milyar lira. Çiftçiye bu parayı ödemiyorsun. Binlerce esnafımız var. 25 bin 522 müzisyen var; 806 bin 871 basit usülde vergi ödeyen esnafımız var."

'İktidar olduğumuzda 4 ayaklı bir strateji izleyeceğiz'

Kılıçdaroğlu, vatandaşların kendisine "Peki siz iktidar olduğunuzda ne yapacaksınız?" diye sorduğunu belirtti. "İktidar olduğumuzda 4 ayaklı bir strateji izleyeceğiz" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bunlardan birincisi Türkiye'deki herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacağız. Peki can ve mal güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? Bunun yolu güçlü bir demokrasiyi inşa etmek. Güçlü bir demokrasi, kuvvetler ayrımına dayanmaktadır.

sağlayacağız. Peki can ve mal güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? Bunun yolu güçlü bir demokrasiyi inşa etmek. Güçlü bir demokrasi, kuvvetler ayrımına dayanmaktadır. Medya özgürlüğünü sağlayacağız. Şimdi yolsuzluğu yazan gazetelere yasak geliyor, ceza geliyor. Kul hakkı yemenin meşrulaştırılmasıdır bu. Bizi de eleştirecekler. Biz de okuyacağız, yanlışımız varsa düzelteceğiz.

'Siyasi Ahlak Kanunu çıkaracağız'

TBMM böyle olmayacak. Bu Meclis vesayet altında bir Meclistir. Şu anda TBMM, AK Parti ve MHP'nin vesayeti altındadır. Hiç AK Parti Çankırı milletvekilinin kürsüye çıkıp da Çankırı'nın sorunlarını dile getirdiğini duyan var mı? Anlatamaz. Mesela AK Parti Yozgat milletvekili, kürsüye çıktı, Yozgat'ın sorunlarını anlattı mı? Anlatırsa bir daha asla milletvekili olamaz.

İlk yapacağımız iş, Siyasi Ahlak Kanunu çıkaracağız. Milletvekili oluyor, bakan oluyor, cebini düşünüyor. Böyle bir siyaset anlayışı olur mu Allah aşkına ya?"

'O kızın ayakkabı numarası bugün devleti yönetenlerin IQ'sundan daha yüksek'

Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolara da değindi. "Öğrencilere her türlü haksızlığı yaptılar, aldılar yaka paça hakim karşısına çıkardılar. Hakimler serbest bıraktılar. İki fotoğrafı hiç unutmuyorum" diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Birisinde dışarıya çıkan öğrenciler birbirlerini kucaklıyorlar. İkincisinde ise yine gençler gülümsüyorlar. Başörtülü bir öğrencimiz var, zafer işareti yapıyorlar. İki fotoğraf olağanüstü. Birisi kızın ayakkabısına kafayı takmış. Birisi de tweet atmış 'O kızın ayakkabı numarası bile senin IQ'sundan fazla' diye. Eksik söylemiş aslında o kızın ayakkabı numarası bugün devleti yönetenlerin IQ'sundan daha yüksek."

Kılıçdaroğlu: Birisi kızın ayakkabısına kafayı takmış. Birisi de tweet atmış 'O kızın ayakkabı numarası bile senin IQ'ndan fazla' diye. Eksik söylemiş aslında, o kızın ayakkabı numarası bugün devleti yönetenlerin IQ'sundan daha yüksekhttps://t.co/cF0rrg7AME pic.twitter.com/E5z4sDMoS7 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 9, 2021

Bir Twitter kullanıcısı, Boğaziçi Üniversitesi Şeyma Altundal'ın adliyede zafer işareti yaptığı fotoğrafı paylaşarak "Şu insan artığına bak ya. Ayağında ayakkabı yok, kalkmış 'Rektör istifa' diyor" ifadesini kullanmıştı. Bu paylaşım büyük tepki çekmiş, 'Şeyma'nın ayakkabısı' tabelası sosyal medyada gündem olmuştu.

'Tank Palet Fabrikası'nı hemen alıp orduya iade edeceğiz'

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle noktaladı: