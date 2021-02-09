Kayıt
15:18 09 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: Şu anda TBMM, AK Parti ve MHP'nin vesayeti altında

    © Fotoğraf : AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 2044
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102091043768987-kilicdaroglu-iktidar-oldugumuzda-4-ayakli-bir-strateji-izleyecegiz/

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) vesayet altında olduğu görüşünü savundu. Kılıçdaroğlu, "Şu anda TBMM, AK Parti ve MHP'nin vesayeti altındadır. Hiç AK Parti Çankırı milletvekilinin kürsüye çıkıp da Çankırı'nın sorunlarını dile getirdiğini duyan var mı? Anlatamaz" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Sözlerinin başında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın "Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz" diyen bir çiftçiye "Cebindeki telefonu kaça aldın?" yanıtını verdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

    • "Mahir Ünal, önemli bir kişi. Çiftçiye gidiyor. Bulmuş seni kime derdini anlatacak? Hemen diyor ki 'Telefonunu ver bakayım', 450 lirayı çiftçi için büyük bir para görüyor. Şu geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Bir telefonu çiftçi için şikayet etmemesi gereken araç olarak görüyor.
    • Adam perişan olmuş, 450 lira dediğin nedir? Sen ne kadar alıyorsun, saraydakiler ne kadar alıyorlar. Sen çiftçiye bir telefonu çok görüyorsun. Bir ayda bir avuç tefeciye ödediği faiz 21 milyar lira. Çiftçiye bu parayı ödemiyorsun. Binlerce esnafımız var.  25 bin 522 müzisyen var; 806 bin 871 basit usülde vergi ödeyen esnafımız var."

    'İktidar olduğumuzda 4 ayaklı bir strateji izleyeceğiz'

    Kılıçdaroğlu, vatandaşların kendisine "Peki siz iktidar olduğunuzda ne yapacaksınız?" diye sorduğunu belirtti. "İktidar olduğumuzda 4 ayaklı bir strateji izleyeceğiz" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

    • "Bunlardan birincisi Türkiye'deki herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacağız. Peki can ve mal güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? Bunun yolu güçlü bir demokrasiyi inşa etmek. Güçlü bir demokrasi, kuvvetler ayrımına dayanmaktadır.
    • Medya özgürlüğünü sağlayacağız. Şimdi yolsuzluğu yazan gazetelere yasak geliyor, ceza geliyor. Kul hakkı yemenin meşrulaştırılmasıdır bu. Bizi de eleştirecekler. Biz de okuyacağız, yanlışımız varsa düzelteceğiz.

    'Siyasi Ahlak Kanunu çıkaracağız'

    • TBMM böyle olmayacak. Bu Meclis vesayet altında bir Meclistir. Şu anda TBMM, AK Parti ve MHP'nin vesayeti altındadır. Hiç AK Parti Çankırı milletvekilinin kürsüye çıkıp da Çankırı'nın sorunlarını dile getirdiğini duyan var mı? Anlatamaz. Mesela AK Parti Yozgat milletvekili, kürsüye çıktı, Yozgat'ın sorunlarını anlattı mı? Anlatırsa bir daha asla milletvekili olamaz.
    • İlk yapacağımız iş, Siyasi Ahlak Kanunu çıkaracağız. Milletvekili oluyor, bakan oluyor, cebini düşünüyor. Böyle bir siyaset anlayışı olur mu Allah aşkına ya?"

    'O kızın ayakkabı numarası bugün devleti yönetenlerin IQ'sundan daha yüksek'

    Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolara da değindi. "Öğrencilere her türlü haksızlığı yaptılar, aldılar yaka paça hakim karşısına çıkardılar. Hakimler serbest bıraktılar. İki fotoğrafı hiç unutmuyorum" diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

    • "Birisinde dışarıya çıkan öğrenciler birbirlerini kucaklıyorlar. İkincisinde ise yine gençler gülümsüyorlar. Başörtülü bir öğrencimiz var, zafer işareti yapıyorlar. İki fotoğraf olağanüstü. Birisi kızın ayakkabısına kafayı takmış. Birisi de tweet atmış 'O kızın ayakkabı numarası bile senin IQ'sundan fazla' diye. Eksik söylemiş aslında o kızın ayakkabı numarası bugün devleti yönetenlerin IQ'sundan daha yüksek."

    Bir Twitter kullanıcısı, Boğaziçi Üniversitesi Şeyma Altundal'ın adliyede zafer işareti yaptığı fotoğrafı paylaşarak "Şu insan artığına bak ya. Ayağında ayakkabı yok, kalkmış 'Rektör istifa' diyor" ifadesini kullanmıştı. Bu paylaşım büyük tepki çekmiş, 'Şeyma'nın ayakkabısı' tabelası sosyal medyada gündem olmuştu.

    'Tank Palet Fabrikası'nı hemen alıp orduya iade edeceğiz'

    Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

    • "Ben 'Dostlarımızla beraber iktidar olacağız' dediğimde bazı çevreler çıldırıyor. Çıldırmayın, dostlarımızla beraber iktidar olacağız.

    • İktidar olduğumuzda ne yapacağız? Tank Palet Fabrikası'nı hemen alıp orduya iade edeceğiz. Vatanın bağrına saplanan hançeri çekeceğiz. Bir kararnameyle esnafın stopaj vergisi kaldırılacak. Hangi koşulda olursa olsun, bedeli ne olursa olsun vatan topraklarına sahip çıkacağız. Bir vatan toprağımız düşmana teslim edilmiş vaziyette. Süleyman Şah Türbesi'ni ait olduğu yere götürmek bizim namus borcumuz."
    Etiketler:
    Vesayet, MHP, AK Parti, TBMM, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Köyde vakaya rastlanmamasını lavantaya bağlayan Muhtar Yılmaz, Biz lavantaları kaynatıp buharını içimize çekiyoruz. Bunun da iyi geldiğini kendimizce düşünüyoruz. Bilimsel bir sonucu yok ama vaka olmamasını buna bağlıyoruz. Lavantanın çayını içiyoruz. Zaten köyümüzde bir gelenek var. Herkes yatmadan önce yarım çay bardağı lavanta suyunu içer. Gece müthiş bir uyku düzeni sağlıyor. Vücuttaki ağrılara iyi geliyor. Birçok faydası da var. Sadece lavanta bize iyi geliyor diye kuralları hiçe saymıyoruz. Bizim köye yakın 2 köy daha var, onlarda da bizim gibi vakaya rastlanmadı diye konuştu.
    Türkiye'nin mor renkli köyünde hiç koronavirüs vakası görülmedi
    Karikatür
    Biden, Trump'ın 'yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
    İnfografik
    İstanbul fırkateyni
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet