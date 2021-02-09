Sarıgül: Yeni anayasaya destek vereceğiz

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Cumhur İttifakı tarafından gündeme getirilen yeni anayasa çalışmasıyla ilgili olarak, "Biz, iktidara gerçekleşmesi mümkün olan, herkesi rahatlatacak bir düzenleme yapmasını öneriyoruz. Bu düzenleme ülkemiz için son derece yararlı olacaktır" dedi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre Sarıgül'ün açıklamaları şu şekilde:

'Mutlaka sivil bir anayasa yapmalıdır'

Bu anayasa darbe ürünüdür. Pek çok değişiklik yapılmasına rağmen hala anayasa ülkemizi tatmin etmemektedir. Oysa yurttaşlarımızın ortak değeridir. Türkiye, mutlaka sivil bir anayasa yapmalıdır. Anayasa, toplumsal uzlaşmadır. Anayasa, milletimizin ortak değeridir. Anayasa, hak ve özgürlüklerdir. Anayasa, büyük bir vatan sofrasıdır. Anayasa, demokrasi sofrası olmalıdır. Ülkemizin artık tam demokratik bir anayasa yapmasının zamanı gelmiştir.

'Türkiye milletvekilliği demokrasi açısından son derece önemlidir'

Anayasa değişikliği için 400 oy, referandum için ise 360 oy gerekmektedir. Biz, iktidara gerçekleşmesi mümkün olan, herkesi rahatlatacak bir düzenleme yapmasını öneriyoruz. Bu düzenleme ülkemiz için son derece yararlı olacaktır. Özellikle, seçim kanunu, siyasi partiler kanunu, dar bölge, daraltılmış bölge, genişletilmiş bölge, tercihli oy, Türkiye milletvekilliği, mutlaka bir kez daha görüşülmeli ve ivedi olarak parlamentodan çıkmalıdır. Türkiye milletvekilliği demokrasi açısından son derece önemlidir.