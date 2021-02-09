CHP'li belediye meclis üyesi intihar etti

Kartepe Belediyesi'nde CHP'den meclis üyesi olan 28 yaşındaki Adak, dün gece İzmit D-100 karayolu üzerindeki üst geçitten atlayarak hayatını sonlandırdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gitti. Kartepe Belediyesi CHP Belediye Meclis üyesi Tugay Adak olduğu belirlenen kişi, yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Adak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yarkadaş: Hepimizin sorumluluğu var

İşsiz olduğu belirtilen Adak'ın ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar ettiği öne sürüldü. ​CHP'li Barış Yarkadaş da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adak'ın işsiz olduğu ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaşamına son verdiği belirtildi. Adak, CHP afişi asarken düşmüş bir gözünü kaybetmişti. Böyle olmamalıydı... Hepimizin sorumluluğu var" ifadelerine yer verdi.