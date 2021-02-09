'Üniversiteler fuhuş evi' sözü nedeniyle Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na dava

Sakarya Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında "Üniversiteler fuhuş evi" sözü nedeniyle 'halkın bir kesimini aşağılamak' suçlamasıyla dava açıldı.

Katıldığı bir televizyon programında üniversite öğrencilerinin kaldığı apart daireler için 'fuhuş evi' benzetmesinde bulunan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ikamet ettiği Sakarya'da talimatla ifadesi alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Sofuoğlu, TCK 216/2. maddesi kapsamında 'halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak' suçlamasıyla, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.