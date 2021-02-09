Tarım Kredi, bu yıl 3.7 milyar liralık ürün alacak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, bu yıl 1.5 milyar lirası sözleşmeli üretim olmak üzere toplamda 3.7 milyar lira değerinde ürün alacak.

Koronavirüsün tarımsal üretim ve gıda arzının ne kadar stratejik öneme sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyleyen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, tarladan sofraya gıda arzı zincirinin ülkeler için giderek daha önemli hale geldiğini belirtti.

Gıda arz güvenliğinin Tarım Kredi'nin 2023 tarım politikası içinde öncelikli konularından birisi olduğuna işaret eden Poyraz, şöyle konuştu:

"Geçmiş yıllarda yaşandığı gibi belli ürünlerde arz fazlası ya da noksanlığı yaşanmaması, fiyat konusunda da dalgalanmaların önüne geçilmesi için üretimde planlamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu konuyu bir süredir dile getiriyor ve çalışmalarımızı da bu yönde planlıyoruz."

'Tarım Kredi yaklaşık 300 çeşit ürün aldı'

Sözleşmeli üretim kapsamında 2020'de 400 bin ton ürünü, 9 bin 645 çiftçiden, 1 milyar lira bedelle aldıkları bilgisini veren Poyraz, yıl sonu itibarıyla sözleşmeli üretim hedeflerini yakaladıklarını söyledi.

Poyraz, geçen yıl en az 300 çeşit ürünün kooperatifler tarafından alındığını ifade ederek, 365 milyon lira karşılığı 280 bin ton arpa, 415 milyon lira bedelle 210 bin ton yaş meyve sebze, 270 milyon lirayla 71 bin ton ayçiçeği, 285 milyon lira bedelle 180 bin ton dane mısır başta olarak üzere toplam 1 milyon 116 bin ton ürün alımı yapıldığını aktardı.

Ürün alımlarını hızlandırdıklarını vurgulayan Poyraz, şunları kaydetti: "Ürünlerin çiftçilerden direkt satın alınıp pazara ulaştırılmasında önemli çalışmalar yapıyoruz. Üretici ile tüketici arasında köprü vazifesi görmek için adımlar atıyoruz.”