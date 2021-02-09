Karamollaoğlu'ndan 'Size 'Cumhur İttifakı'na geçin, bakanlık verelim' teklifleri geldi mi?' sorusuna yanıt

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündemde yer alan konuları değerlendirmek üzere gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk oldu.

Karamollaoğlu, Özdemir'in "Size AK Parti'den ya da o çevreden 'Gelin Millet İttifakı'ndan çıkın, Cumhur İttifakı'na gelin. Bakanlıksa bakanlık verelim, kadrolarınıza bürokraside yer açalım' gibi teklifler geliyor mu?" şeklindeki sorusuna "Hayır. Bana gelmedi" yanıtını verdi.

Bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e yaptığı ziyareti hatırlatan Karamollaoğlu, "Bu tip meseleler de orada gündeme gelmiş olabilir ama doğrudan doğruya bana böyle bir teklif yapılmadı" dedi.

Karamollaoğlu, "Oğuzhan Bey'e sordunuz mu peki?" sorusuna da "Onun detayına girmeyi doğru bulmuyorum şimdilik" yanıtını vererek sözlerine şöyle devam etti: