Fatih Altaylı: Mahir Ünal’ın gelir gruplarına göre edinilebilecek telefonlar listesi var mı?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın bir çiftçiyi kullandığı telefon modeli üzerinden eleştirmesine tepki gösterdi. Altaylı, "Mahir Ünal’ın gelir gruplarına göre edinilebilecek telefonlar listesi var mı? Yoksa bu dev hizmeti de Takvim gazetesi mi yapacak?" diye sordu.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın "Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz" diyen bir çiftçiyle ilgili yaptığı değerlendirmeleri eleştirdi.

© AA AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal’dan “Bizi öldürdünüz, bitirdiniz” diyen çiftçiye: Cebindeki telefonu kaça aldın? ifadesini kullanan Altaylı, şöyle devam etti:

"Sözcü yapsaydı böyle bir rehberi anasından emdiği süt burnundan gelirdi muhtemelen o ayrı.

Daha bu manşetin kokusu sindiği yerden temizlenmeden bu kez AK Parti’nin tecrübeli ismi Mahir Ünal, kendisine şikayette bulunan bir çiftçiye 'Param yok diyorsun iPhone kullanıyorsun' diye çıkıştı.

iPhone dediği de şu an 12’si piyasada olan iPhone’nun hayli bir eski modeli, iPhone 6.

Ülkeye refah getirmekle, zenginlik getirmekle, herkesi otomobil, ev, buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası sahibi övünen bir iktidarın bakış açısındaki değişimi göstermesi açısından önemli bir gösterge.

Mahir Bey’e sormak isterim çiftçilerimiz hangi telefonu kullanırsa artan gübre fiyatlarından, artan sulama fiyatlarından, artan elektrik fiyatlarından, artan traktör fiyatlarından, artan faizlerden ve üretici için aynı oranda artmayan ürün fiyatlarından, yakınma hakkı var.

Manyetolu telefon mu kullanacaklar!

Mahir Ünal’ın gelir gruplarına göre edinilebilecek telefonlar listesi var mı?

Yoksa bu dev hizmeti de Takvim gazetesi mi yapacak?"