Enis Berberoğlu fezlekesi TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilen Enis Berberoğlu'na ilişkin fezleke TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden yargılama kararının ardından hazırlanan Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke, TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Haber Global'ın aktardığına göre gönderilen fezlekenin sonuç bölümünde, şu ifadelere yer verildi:

"Hakkında 'Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Casusluk Maksadıyla Açıklama' suçundan yargılama yapılmakta iken milletvekili olması sebebiyle hakkındaki yargılamanın CMK 223/8 maddesi uyarınca durmasına karar verilen sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında yargılamaya devam olunmasının, Anayasa'nın 83/2 maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin adı geçen milletvekili hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararına bağlı olduğu anlaşılmakla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirlerine tevdi olunmak üzere fezleke ve ekindeki dava dosyası ilişikte sunulmuştur. Gereğinin takdir ve ifası saygıyla arz olunur."

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi, 17 Eylül 2020'de verdiği kararla, Berberoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine karar vererek, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına uyulması yönünde karar verdi.