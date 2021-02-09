CNN Türk ile yollarını ayıran Bünyamin Sürmeli'nin yeni adresi belli oldu

Haber Global'den bugün yapılan açıklamada, "Türkiye'de hava durumu denince akla gelen ilk isim olan Bünyamin Sürmeli; hava durumu ile ilgili son gelişmeler, özel belgeseller ve projeleriyle artık Haber Global ekranlarında olacak" denildi.
Yağmurun da, fırtınanın da, karın da tüm ayrıntısı artık @HaberGlobal de .— Havayı Koklayan Adam (@BunyaminSurmeli) February 9, 2021
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CNN Türk’te 21 yıl 3 ay meteoroloji mühendisi ve hava durumu sunucusu görevi ile ekrana gelen Bünyamin Sürmeli’nin ayrılığının ardında Yemek Sepeti reklamının olduğu iddia edilmişti.
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