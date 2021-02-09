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    'Aleviler teröristtir' diyen doktora 8 ay hapis

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    Tedavi için gelen hastaya “Alevilerin hepsi teröristtir" diyen Prof. Dr. A.Ş.D.’nin yargılandığı davada karar dördüncü duruşmada verildi. Hasta İbrahim Kartal'ın şikayetçi olduğu ve kullandığı ifadelerden dolayı pişmanlık göstermeyen A.Ş.D.'ye sekiz ay hapis cezası verildi.

    İstanbul Üniversitesi (Çapa) Tıp Fakültesi'nde kendisine tedavi için gelen hasta İbrahim Kartal’a nereli olduğunu sorduktan sonra "Aleviler Cemevi'nde dansöz oynatıyor. Şarap içiyor, buralar cümbüş evidir. Böyle bir din mi olur? Hepsi teröristtir. Aleviler ve Kürtler DHKP-C ve PKK’lıdır. Alevilerin hepsi teröristtir" dediği iddia edilen Prof. Dr. A.Ş.D.’nin yargılandığı davada karar verildi.

    Pişmanlık göstermedi

    Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre, İbrahim Kartal, avukatı Efkan Bolaç aracılığıyla doktor hakkında şikayetçi olmuştu, bugün açılan davanın 4. duruşması görüldü. 

    İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi, Prof. Dr. A.Ş.D.’nin Türk Ceza Kanunu’nun “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasının yer aldığı 216/2. Maddesi'nden suçlu bulunduğunu açıkladı.

    Doktorun, 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, pişmanlık göstermediği için indirim uygulanmamasına hükmedildi.

    Ceza ertelendi

    Prof. Dr. A.Ş.D.’nin sabıkası olmaması nedeniyle, hapis cezası ertelendi. 1 yıl boyunca denetimde kalacak, bu sürede kasıtlı bir suç işlenesi durumunda ceza infaz edilecek.  

    Karara istinaf mahkemesinde itiraz hakkı bulunuyor.

    Ne olmuştu?

    İbrahim Kartal, 8 Temmuz 2015’te tedavi olmak için Çapa’daki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine gitti ve muayene için doktor A.Ş.D.’nin odasına girdi. Kartal, şikayet dilekçesinde olayı şöyle anlattı:

    "Doktor A.Ş.D. beni muayene ettikten sonra masasına oturdu. Nereli olduğumu sordu. Ben Sivaslı olduğumu söyledim. ‘Alevi misin?’ diye sordu. Evet, dedim. Bunun üzerine profesör olmuş bir kişiden beklenmeyecek şekilde iftira ve hakaretlerle dolu sözler sarfetmeye başladı.

    Kendisi bana ‘Aleviler Cemevi’nde dansöz oynatıyor. Şarap içiyor, buralar cümbüş evidir. Böyle bir din mi olur? Hepsi teröristtir. Aleviler ve Kürtler DHKP-C ve PKK’lıdır. Alevilerin hepsi teröristtir’ dedi.

    Akabinde ‘Berkin Elvan da teröristtir. Dosyası var aç oku öğrenirsin’ dedi. Gezi olaylarından da bahsetti ve şunları söyledi:

    Akşam Postası
    © Sputnik
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    ‘Katılanların hepsi Alevi ve Kürtler’di. Hepsi şarapçılar ve vatana düşmanlar. Ayrıca Aleviler Atatürk’ü de sevmezler.’ Ben [Atatürk’ü] çok sevdiğimi ve söylediklerinin iftira ve hakaret olduğunu, bunların yıllardır toplumdaki önyargılar olduğunu, kendisinin bizi aşağılamaya hakkı olmadığını söyledim.

    'Berkin Elvan dosyasını oku gel o zaman konuşalım'

    Daha sonra tahlillerimi gösterdim. Bana net bilgi vermedi, ilaç vs yazmadı, öneride bulunmadı. Ben ne yapmam gerektiğini sordum. Bana önemsiz ve özensiz bir şekilde ‘Bir şeyin yok. Berkin Elvan dosyasını oku gel o zaman konuşalım’ dedi. Benimle ilgilenmedi.

    Açıkça ayrımcılık yaptı, iftira ve hakaretlerde de bulundu. Ben de daha sonra doktor hakkında Fakülte Dekanlığına 68309 Sayı nolu şikayet dilekçesini verdim."

    İbrahim Kartal savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde, doktor A.Ş.D.’nin şahsına ve topluma ağır hakaret ve iftiralarda bulunduğunu belirtti:

    "Ayrımcılık yaparak nefret suçu işlemiştir. Bana karşı doktor sorumluluğunu da yerine getirmeyerek görevini açıkça ve kasten ihmal etmiştir."

    Doktorlar ilgili soruşturma izni için dosyanın gönderildiği İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 'görevi kötüye kullanma' suçundan soruşturma izni vermedi.

    Danıştay 1. Dairesi ise Rektörlüğün 'görevi kötüye kullanma' suçundan soruşturma açılmamasına dair kararını onarken, doktor A.Ş.D. hakkında ‘Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçu ile ilgili olarak mevcut delillerin, atılı suçtan dolayı şüpheli hakkında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli şüphe oluştuğu anlaşıldığından' dava açılmasına karar verdi.

    A.Ş.D. hakkında 20 Kasım 2019’da hazırlanan iddianame İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Yargılamada, bugünkü 4. Duruşmada karar açıklandı. 

     

    Etiketler:
    PKK, DHKP-C, Kürtler, Duruşma, Dava, Doktor, Alevi, Hasta, İbrahim Kartal
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