Sigortadan para almak için hamile eşini uçurumdan attığı iddia edilmişti: 'Cinayetin mesajını çocuğun ismiyle vermiş'

Fethiye'de eşi tarafından kayalıklardan atarak öldürdüğü iddia edilen hamile kadının ağabeyi Naim Yolcu konuştu. Kız kardeşinin çocuğun ismini Hamza koymak istediğini söyleyen Yolcu, "Damat ise Hamza değil Toprak olacak demişti. Biz o gün onu öyle düşünmemiştik ama bu olaylardan sonra bunu düşününce buradaki manidarlığı görüyoruz" dedi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 3 yıl önce fotoğraf çekilirken kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden ve 7 aylık hamile olan Semra Aysal'ın, eşi tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor.

Semra Aysal’ın Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşayan ağabeyi Naim Yolcu, yaşananlara ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

"18 Haziran 2018'de talihsiz bir olay yaşadık. O gün kardeşimi Adli Tıp'tan almaya giden de bendim. Aradan 2 buçuk yıl geçti. Ondan sonra yaşadıklarımız haberlerde de çıktı; selfie çekilirken düştü diye ama biz olayın öyle olmadığını biliyorduk" diyen Yolcu, devamında "Ondan sonraki süreçte biz sessizce adalet aradık, bu olayın magazinleşmesini istemiyorduk, hiçbir yerde de paylaşmadık. Sessizce olayın takipçisi olduk. Neticesinde davamız ağır ceza mahkemesince kabul edildi. 11 Şubat 2021'de de ilk duruşma başlayacak" ifadesini kullandı.

'Veraset ilamı çıkarttığımızda kız kardeşimin üzerindeki kredileri gördük'

Veraset ilamı çıkardıklarında kardeşinin üzerine çekilmiş kredileri gördüğünü ve olayı derinlemesine incelediklerini belirten Yolcu, şöyle konuştu: