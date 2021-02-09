AK Parti Sözcüsü Çelik: Sosyal medya şirketleri keyfi kararlarla kamu otoritesi gibi davranıyor

Partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'sosyal medya şirketleri birer özgürlük mecrası olarak ortaya çıktılar ama keyfi kararlarla kamu otoritesi gibi davranıyorlar' dedi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından konuşan Ömer Çelik, yaptığı açıklamada "Sosyal medya ulusal iradelerle, milli egemenlikle, hukukla kavga eden mekanizmaya dönüşmeye başlıyor. Bu dijital faşizm ve diktatörlük getirir. Sosyal medya şirketleri birer özgürlük mecrası olarak ortaya çıktılar ama keyfi kararlarla kamu otoritesi gibi davranıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Boğaziçi Üniversitesi hepimizin göz bebeği, bundan sonra eğitim öğretim hayatının orada sağlıklı şekilde işlemesine odaklanmak gerekiyor" ifadesini kullanan Çelik, yeni anayasa çalışmalarına da değindi.

AK Parti Sözcüsü "Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor. Millete verilmiş bir yetki milletten geri alınamaz. Siyaset yapan herkesin milletimize ve gelecek nesillere yeni anayasa borcu vardır. Bunu ödemek için elimize geçen fırsatı değerlendirmek gerek" değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Muharrem İnce'nin açıklamalarına ilişkin "Cumhur İttifakı ile beraber olmak herkese nasip olmaz. İttifak kendi yolunda güçlü bir şekilde devam ediyor" yorumunu yaptı.