Konya'da birer dakika arayla 3 deprem meydana geldi

Konya'da saat 18.51'de merkez üssü Tuzlukçu ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 7,1 kilometre olarak açıkladı. 4,7'lik depremden bir dakika sonra merkez üssü yine Tuzlukçu olan 4,0 büyüklğünde bir başka deprem daha yaşandı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 9, 2021
Büyüklük : 4.7 (Mw)
Yer : Tuzlukçu (Konya)
Tarih-Saat : 09.02.2021, 18:51:54 TSİ
Enlem : 38.5965 N
Boylam : 31.6318 E
Derinlik : 7.01 km
Detay : https://t.co/etzDLFjhlG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İkinci depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 9, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Tuzlukçu (Konya)
Tarih-Saat : 09.02.2021, 18:52:35 TSİ
Enlem : 38.5855 N
Boylam : 31.6563 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/DJBL94wtAp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Üçüncü depremin derinliği ise 4.1 kilometre olarak açıklandı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 9, 2021
Büyüklük : 4.1 (ML)
Yer : Tuzlukçu (Konya)
Tarih-Saat : 09.02.2021, 18:53:56 TSİ
Enlem : 38.5900 N
Boylam : 31.6495 E
Derinlik : 4.61 km
Detay : https://t.co/Q4RXYq9siy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, saat 18.51'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değildir. Valiliğimiz bilgilendirme yapmaya devam edecektir. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.
Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, saat 18.51'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 9, 2021
An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değildir.
Valiliğimiz bilgilendirme yapmaya devam edecektir.
Geçmiş olsun
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