Konya'da birer dakika arayla 3 deprem meydana geldi

AFAD, Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde saat 18.51'de 4,7 büyüklüğündeki depremin peşi sıra ve 18.52'de 4,0 büyüklğünde ve 18.53'te 4,0 büyüklüğünde iki deprem daha yaşandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Konya Valiliği depremlerin ardından olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Konya'da saat 18.51'de merkez üssü Tuzlukçu ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 7,1 kilometre olarak açıkladı. 4,7'lik depremden bir dakika sonra merkez üssü yine Tuzlukçu olan 4,0 büyüklğünde bir başka deprem daha yaşandı.

İkinci depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, saat 18.51'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değildir. Valiliğimiz bilgilendirme yapmaya devam edecektir. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, saat 18.51'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değildir.



Valiliğimiz bilgilendirme yapmaya devam edecektir.



Geçmiş olsun — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 9, 2021

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